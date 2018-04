Dass die Server offline sind, kann schon mal nerven, aber Wartungsarbeiten müssen eben sein. Vor allem dann, wenn in Fortnite: Battle Royale ein neuer Patch aufgespielt wird. Das neue Update 3.6 erscheint früher als üblich, nicht am Donnerstag, sondern bereits dienstags. Und es bringt eines der coolsten Gadgets aus Metal Gear Solid: Die Haftgranate.

Gut, in Solid Snakes Inventar handelte es sich um Sprengsätze, die man an unachtsame Gegner pappen konnte, aber die Funktionsweise bleibt die gleiche: Ihr könnt die Granate an Wände werfen oder an Spieler - und das Ding bleibt kleben. Ein perfides Instrument, um eure Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen.

Apropos »Angst und Schrecken«: Wer wegen der Wartungsarbeiten bangt, sollte sich nicht allzu große Sorgen machen. Die Downtime beginnt gegen 10 Uhr morgens und sollte um 12 Uhr mittags schon wieder aus der Welt sein. Kein Vergleich zu den Abstürzen der jüngsten Vergangenheit.

Die kompletten Änderungen lest ihr in den Patch Notes auf der zweiten Seite dieser Meldung.

v3.6 will be sticking its landing on April 24, with downtime beginning 4am ET (0800 GMT). — Fortnite (@FortniteGame) April 23, 2018

Quelle: Epic