Schauspieler Alfonso Ribeiro, Rapper 2 Milly und die zwei Internet-Persönlichkeiten Backpack Kid und Orange Shirt Kid waren mit einer Sammelklage gegen den Entwickler Epic Games vorgegangen. Der Grund für die Klage war die Verwendung »ihrer« Choreografien die in Fortnite als Tanz-Emote auftauchen sollen. Die Künstler sahen darin einen Verstoß gegen das Copyright und die unerlaubte Nutzung geistigen Eigentums.

Nun wurde die Klage aber vorerst fallen gelassen. Grund hierfür ist eine Entscheidung des US Supreme Court, dass ein Copyright bereits registriert sein muss, damit man rechtliche Schritte gegen eine Copyright-Verletzung einleiten kann. Das hatte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten vergangene Woche in einem unabhängigen Fall entschieden.

Keiner der Kläger, die in den Rechtsstreit um die Tanz-Choreografien bei Fortnite involviert sind, hatte die Tanzschritte im Vorfeld schützen lassen. Ihr Anwalt sagte in einem Statement, dass das Fallenlassen der Klage nur vorrübergehend sei und man weiter für die Rechte der Kläger einstehen will.

"»We will continue to vigorously fight for our clients' rights against those who wrongly take their creations without permission and without compensation«"