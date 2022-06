Fortnites erstaunlich komplexe Story gibt’s jetzt als einstündigen Fan-Film

Fünf Jahre sind bereits ins Land gezogen, seitdem Fortnite das Licht der Welt erblickte. In dieser Zeit brachte es das Battle Royale auf stolze 20 Seasons, die in drei größere Kapitel eingeteilt werden. Diese Kapitel beinhalten sogar eine durchaus komplexe Geschichte, die über Cinematic-Trailer und Ingame-Events erzählt wird.

Die Personen hinter dem Youtube-Kanal Top5Gaming haben nun jegliches Material, ob Cinematic-Trailer, Audio-Ausschnitte oder Ingame-Aufnahmen in einem fast einstündigen Video zusammengeschnitten und daraus eine fortlaufende Geschichte geformt.

Den Fan-Film könnt ihr euch hier angucken:

Das Besondere: Anstatt einfach nur alle Cinematic-Trailer aneinanderzureihen, hat sich Top5Gaming die Mühe gemacht, wichtige Gameplay-Events, Audio-Aufnahmen und weitere oft unauffällige, aber kleine Extras aufzunehmen, die den Fan-Film erst richtig rund machen. Diese Events ereignen sich meistens am Ende einer Season und sind nur dann erlebbar, wenn ihr euch im richtigen Moment im Spiel befindet. Sie haben auch oft einen Einfluss auf die Spielwelt und führen neuen Gameplay-Inhalte ein. Ein Beispiel hierfür ist der Raketenstart, der im Film bei 11:36 Minuten zu sehen ist.

Aber aufgepasst: Die Geschichte ist für alle Neulinge von Fortnite weiterhin schnell verwirrend, da es in der gesamten Geschichte auch keinen klassischen roten Faden mit einem Protagonisten gibt. Es handelt mehr von der Fortnite-Insel und deren ständige Veränderung. Der Film ist also eher an Fans gerichtet, die sich an die ersten Schritte des Battle Royals nostalgisch zurückerinnern und die großen Ingame-Events erneut oder zum ersten Mal bestaunen, falls sie nicht live dabei waren.

Kollege Vali war eine ganze Zeit lang von dem bunten Shooter auch nicht sehr angetan. Das hat sich aber vor kurzem geändert:

Wo steht Fortnite momentan?

Mittlerweile befindet sich Fortnite in der zweiten Season von Kapitel 3. Nachdem sich vor einigen Seasons Marvel-Helden wie Iron Man und Captain America, aber auch DC-Helden wie Batman bereits auf die actionreiche Insel verirrt haben, kam vor kurzem Star Wars-Antagonist Darth Vader höchstpersönlich ins Spiel. Den kurzen Teaser-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Schaut ihr nostalgisch auf die Anfänge von Fortnite zurück, hat sich der Shooter eurer Meinung nach mit jeder Season verbessert oder lässt euch der Battle Royal Shooter noch immer kalt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!