In Forza Horizon 6 gibt's für kurze Zeit haufenweise Autos geschenkt, hier die komplette Liste

Diese schicken deutschen Karossen könnt ihr aktuell beim »Horizon Decades«-Event in Forza Horizon 6 gratis abgreifen.

In Forza Horizon 6 gibt's Unmengen von Autos. Bereits die Basis-Variante des Open-World-Arcade-Racers lässt euch das wunderschöne Japan-Setting mit über 550 Autos erkunden. Nun gut - nicht direkt zum Start; denn die meisten der PS-starken Rennkarossen im Spiel müsst ihr erst nach und nach finden, freischalten oder kaufen.

Beim aktuellen »Horizon Decades«-Event, das Teil der zweiten Post-Launch-Playlist von Forza Horizon 6 ist, habt ihr nun aber die Chance, 10 coole Autos komplett kostenlos abzugreifen. Einzige Voraussetzung: Ihr sammelt während des Events (beziehungsweise während der einzelnen Jahreszeiten) genügend Punkte.

Wie lange dauert das Event? Die Horizon Playlist Series 2, auch bekannt als Horizon Decades , läuft vom 18. Juni bis zum 16. Juli 2026. Ihr habt also vier Wochen Zeit, um euch die zehn Gratisautos zu sichern.

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Der nachfolgenden Liste könnt ihr entnehmen, welche Autos Teil der Aktion sind und was ihr jeweils für die Freischaltung tun müsst:

1989 Volkswagen Rallye Golf (20 Punkte im Sommer verdienen)

1988 Lamborghini Countach LP5000 QV (40 Punkte im Sommer verdienen)

1998 TVR Cerbera Speed 12 (20 Punkte im Herbst verdienen)

1993 Schuppan 962CR (40 Punkte im Herbst verdienen)

2006 Dodge Ram SRT-10 (20 Punkte im Winter verdienen)

2003 Ford F-150 SVT (40 Punkte im Winter verdienen)

2017 Mercedes-AMG GT R (20 Punkte im Frühling verdienen)

2017 Saleen S7 LM (40 Punkte im Frühling verdienen)

1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau (Während des gesamten »Horizon Decades«-Events 80 Punkte verdienen)

2018 Lotus Exige Cup 430 (Während des gesamten »Horizon Decades«-Events 160 Punkte verdienen)

Um Punkte zu sammeln, müsst ihr während des Event-Zeitraums bestimmte Playlist-Challenges absolvieren, die jede Woche durchrotieren.

Während ihr für den Porsche 911er Turbo und den Lotus Exige während des gesamten Event-Zeitraums Punkte sammelt, zählen für die anderen acht Wagen jeweils nur Punkte, die ihr während der entsprechenden Ingame-Jahreszeit gesammelt habt.

Zur Erinnerung: Eine Jahreszeit dauert in Forza Horizon 6 immer jeweils eine echte Woche. Ihr habt also für die jahreszeitgebundenen Autos immer sieben Tage Zeit, die nötigen Punkte zusammenzukratzen. Normalerweise passiert der Wechsel der Jahreszeiten immer donnerstags gegen 16:30 Uhr deutscher Zeit.

Der Lamborghini Countach, der Schuppan 962CR und der Saleen S7 waren bereits Teil der ersten Series-Playlist. Es kann also sein, dass ihr diese Autos bereits in euren virtuellen Garagen stehen habt. Wenn nicht, ist hingegen jetzt eure Chance, die Autos zu beanspruchen.

Das »Horizon Decades«-Event bringt außerdem ein neues Autotreffen beim Hokubu Time Attack Circuit ins Spiel. Die dritte Series-Playlist soll den Namen »Italian Exotics« tragen und sich um italienische Autos drehen.