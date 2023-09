Dieses frisch angekündigte Rollenspiel ist allein schon wegen seines coolen Settings einen Blick wert

Drachen und Zeppeline in einer Spielwelt - das will New Arc Line bieten.

Ein neues Rollenspiel zeigt sich am Horizont und sieht im ersten Trailer richtig spannend aus! New Arc Line ist der Name des Projekts vom tschechisch-ukrainischen Studio Dreamate, es will klassische Fantasy-Elemente mit technologischem Fortschritt vermischen.

Guckt euch am besten mal den IGN-exklusiven Trailer gleich hier an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was erwartet uns mit New Arc Line?

Spielwelt: In New Arc Line verschlägt es euch in eine Welt, die mitten in einer technologischen Revolution steckt. Auf der offiziellen Webseite wird es mit den Vereinigten Staaten der 2000er verglichen. Es ist eine Zeit extremer Veränderungen, von Konflikten zwischen alten Traditionen und neuen Systemen , heißt es dort.

Story: Das Spiel startet in der namensgebenden Metropole New Arc, die von Immigranten jeglicher Herkunft und Berufsgruppe aktuell überlaufen wird. So schön der Ort auch wirken mag, so sehr gibt es auch zwielichtige Gegenden. Der Trailer zeigt bereits den ein oder anderen Ort. Worum es letztlich genau gehen wird, ist aber noch nicht bekannt.

Genre: New Arc Line ist ein Rollenspiel, das dem Trailer und Screenshots zu urteilen aus der Iso-Perspektive gespielt wird. Mehr ist zum Gameplay aber noch nicht bekannt, es sieht aber zumindest nach einem rundenbasierten Kampfsystem aus.

Release und Plattformen: Bisher ist nur von 2024 die Rede. New Arc Line erscheint auf der Playstation 5, Xbox Series X|S und dem PC.

Hat euch der Trailer gefallen oder seid ihr von dem Setting-Mix aus Fantasy und Fortschritt keine besonders großen Fans? Und wäre euch ein rundenstrategisches Kampfsystem lieber als Echtzeittaktik? Oder ist Baldur’s Gate 3 da eine Ausnahme? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare, wir sind auf eure Meinung gespannt!