Erlebt unsere riesige FYNG-Show von der CAGGTUS direkt auf Steam – mit Demos, Streams und mehr!

Strategie-König Maurice Weber findet: Ein pompöser Auftritt unserer FYNG-Show auf Steam war längst überfällig!

Über 27 exklusive Spiele-Premieren, Experten aus den Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO und prominenter Entwicklerbesuch – all das erwartet euch auf unserer großen FYNG Show auf der CAGGTUS vom 11. bis zum 13. April 2025.

Anlässlich dieses riesigen Programms, treten wir mit Find Your Next Game jetzt erstmals auch direkt auf Steam auf: Besucht unsere große FYNG Event-Seite auf Steam und packt euch dort die spannendsten Spiele vom Stream in die Wunschliste oder holt euch bei ausgewählten Titeln sogar direkt die Demo!

Auf unserer Steam-Seite findet ihr:

Den kompletten FYNG-Livestream direkt im Steam-Client

Alle Weltpremieren im Überblick mit Wishlist-Funktion

Alle Titel der Show, damit ihr kein Spiel verpasst

Find Your Next Demo – direkt runterladen und ausprobieren

Folgt uns auf Steam: Wenn ihr den GameStar-Kurator auf Steam abonniert, findet ihr unsere Empfehlungen mit Test-Fazit immer direkt im Shop auf der Seite des jeweiligen Spiels.

Mehr als 900 unserer Tests sind bereits auf Steam! So wisst ihr immer ganz genau, ob ihr guten Gewissens bei einem Angebot zuschlagen könnt. Bereits über 130.000 Spieler folgen uns!

Was passiert bei FYNG?

Find Your Next Game ist die Spielemesse für euer Wohnzimmer, diesmal live von der CAGGTUS in Leipzig.

In mehr als 26 Stunden Livestream gibt’s bei uns exklusive Spiele-Premieren, Trailer, Gameplay-Sessions, Interviews, Überraschungsgäste und viel mehr.

Hier die Sendezeiten:

Freitag, 11. April – 10 Uhr bis 19 Uhr

Samstag, 12. April – 10 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag, 13. April – 10 Uhr bis 18 Uhr

Wie gewohnt könnt ihr Find Your Next Game sowohl auf unseren Website GameStar.de, GamePro.de und MeinMMO.de verfolgen, als auch auf unserem Twitch-Kanal. Die FYNG Show am Freitag übertragen wir außerdem auch auf dem GameStar-YouTube-Kanal.

Freut euch auf Neuigkeiten, Trailer-Premieren und nie gesehenes Gameplay zu 27 spannenden Spielen, moderiert von AK und Maurice Weber. Die eine oder andere Weltpremiere haben wir vielleicht auch am Start. Erwartet jetzt kein Half-life 3 oder GTA 6, aber wir sind ziemlich sicher, dass ihr am Ende der Show viele neue coole Spiele entdeckt habt, die ihr ohne FYNG vielleicht verpassen würdet. Und genau das ist die Idee.