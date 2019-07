Die Starks kehren im ersten Spin-off zu Game of Thrones zurück

Mit Game of Thrones ist es nach Staffel 8 zu Ende, trotzdem werden Fans die Gelegenheit haben, nach Westeros zurückzukehren und dort auf alte Bekannte zu treffen: George R.R. Martin hat ein paar neue Details zum ersten Serien-Spin-off verraten und dabei ein Aussicht gestellt, dass wir neben Weißen Wanderern, Schattenwölfe und Mammuts die Familie der Starks wiedersehen werden.

Natürlich nicht in der Form von Ned, Bran, Catelyn, Rob, Arya oder Sansa, 5.000 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones herrschten die Starks aber bereits schon über den Norden. Gegenüber Entertainment Weekly beschreibt der Autor der Das-Lied-von-Eis-und-Feuer-Romane:

In der TV-Serie Game of Thrones zählten die Lennisters zu den erbittertsten Gegenspielern der Starks. Im Spin-off, das aktuell den Arbeitstitel »Bloodmoon« trägt, werden die Herrscher von Casterlystein allerdings nicht auftreten. Zu diesem Zeitpunkt hat sich das Haus der Lennister noch nicht geformt und Casterlystein gehört immer noch der Familie, nach der es benannt wurde: Den Casterlys.

HBO-Chef erteilt Arya-Serie als Spin-off zu Game of Thrones eine klare Absage

Dass dafür die Weißen Wanderer abermals zur Bedrohung werden könnten, teasert George R.R. Martin im Interview ebenfalls an: Für die TV-Serie würde er den offiziellen Titel »The Longest Night« vorschlagen, nachdem bereits eine Folge der achten Staffel nach seinem ursprünglichen Vorschlag »The Long Night« benannt wurde.

Im Universum von Das Lied von Eis und Feuer hielt Die lange Nacht eine ganze Generation lang an und zog einen besonders harten Winter nach sich. Die ersten Menschen konnten jedoch die Weißen Wanderer und ihre Untoten mit der Hilfe der Kinder des Waldes bezwingen und errichteten daraufhin die Mauer um die Rückkehr des Nachtkönigs zu verhindern. Diese Themen könnten auch in Bloodmoon aufgegriffen werden.

Während wir im ersten Spin-off zu Game of Thrones die Starks und Weißen Wanderer wiedersehen, werden wir Westeros nicht unbedingt wiedererkennen: Zu dem Zeitpunkt, zu dem Bloodmoon spielt, gab es noch keine Sieben Königreiche, sondern hunderte:

HBO plant großes Budget für das Spin-off von Game of Thrones ein

Zu guter Letzt hat sich George R.R. Martin gegenüber Entertainment Weekly noch zu den Darstellern der Spin-off-Serie geäußert. Dabei zieht er den Vergleich zu Game of Thrones: Wie in der direkten Adaption der Das-Lied-von-Eis-und-Feuer-Romane soll Bloodmoon viel eher eine Ensemble-Serie werden und sich nicht völlig auf ein oder zwei Figuren konzentrieren:

Die Besetzung des ersten Game-of-Thrones-Spin-offs Bloodmoon setzt sich aktuell aus Naomie Watts, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp, Sheila Atim, Georgie Henley, Josh Whitehouse und Toby Regbo zusammen. Die Schauspielerin Naomie Ackie werden Fans übrigens auch zum 16. Dezember 2019 in Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers sehen.

Die Dreharbeiten finden momentan in Nordirland statt, als Showrunner fungieren George R.R. Martin persönlich sowie Jane Goldman (Kingsman, X-Men: First Class). Sollte der Pilot überzeugen, könnte man mit der kompletten TV-Serie im ersten Halbjahr 2021 rechnen.

Prequel-Serie zu Game of Thrones findet Marvel-Regisseurin & weitere Darsteller

Here’s what we can tell you about #TheRiseofSkywalker: when the film picks up—about a year after the end of The Last Jedi—Rey, Finn, and Poe are all finally in the same place for the first time since The Force Awakens https://t.co/cbjHB1IDSd pic.twitter.com/XWqLCCbsrK