»Psychisch vernarbt«: Game of Thrones hat beim Jon-Snow-Darsteller Spuren hinterlassen

Kit Harington als Jon Snow in Game of Throne. Bildquelle: HBO

Hin und wieder vergessen Fans, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen, die sie auf der Leinwand oder dem Bildschirm sehen, gar nicht die Figuren sind, die sie darstellen. Ein Umstand, der Kit Harington nach acht Jahren Game of Thrones schwer zu schaffen machte.

Die Folgen des Ruhms

In einem kommenden Podcast namens The Hidden 20 % spricht Schauspieler Kit Harington über die psychischen Probleme, die nach dem Ende vom Game of Thrones hatte.

Wie Cinemablend berichtet, kämpfte der Schauspieler sehr damit, dass man ihn und Jon Snow für ein und dieselbe Person hielt. Er sagte dazu:

»Menschen haben mich wie den Charakter behandelt. Im echten Leben habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt. Das alles führte zu einigen psychischen Narben.«

Harington hatte das Gefühl, von ihm wurde erwartet, cool und raffiniert zu sein, aber sich so zu verhalten, habe ihm einfach nur Angst gemacht. Doch auch die erniedrigenden Kommentare machten ihm sehr zu schaffen.

»Das ist ein gefährlicher Kaninchenbau, in den man fallen kann, weil man all die schlechten Dinge, die die Leute sagen, ebenso findet wie die netten Dinge«, so der Schauspieler.

Der Brite kämpfte neben den psychischen Folgen auch mit einem dadurch entstandenen Alkohol-Problem und machte nach dem Ende der erfolgreichen Fantasy-Serie einen Entzug und legte eine Pause von der Schauspielerei ein.

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

Gab es da nicht ein Spin-Off?

Die Fortsetzung von Game of Thrones mit Jon Snow als Hauptcharakter steht noch auf wackeligen Beinen, obwohl Kit Harington bereits zugesagt hat.

Zwar schreiben die Autoren bereits an der Serie, doch grünes Licht ist noch in weiter Ferne. Beim verantwortlichen TV-Sender HBO arbeitet man aktuell eher an anderen Projekten.

So etwa der zweiten Staffel von House of the Dragon, die im Sommer 2024 erscheinen soll und hierzulande wieder auf Sky zu sehen sein wird.

Am Ende der achten Staffel von Game of Thrones kehrt Jon Snow an die Mauer zurück, um dort wieder bei der Nachtwache zu dienen. In Westeros muss also mal wieder eine große Gefahr umgehen, damit der ehemalige König des Nordens die Verbannung verlässt. Was könnte eine solche Gefahr sein? Habt ihr überhaupt Interesse an einer weiteren Serie mit Jon Snow? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.