Ringe der Macht wird in Staffel 2 eine Kreatur zurückbringen, die schon in Peter Jacksons Filmen ein Highlight war

Nein, natürlich ist der junge Isildur keine Kreatur , so fies sind wir nicht. Normalerweise achten wir bei unseren Artikeln darauf, dass sich Überschrift und Titelbild stimmig ergänzen. Doch diesmal mussten wir eine Ausnahme machen.

Warum? Weil wir jetzt Spoiler-Territorium betreten! Die Ringe der Macht geht im August mit Staffel 2 in die nächste Runde und vorab tauchen immer mehr wichtige Details zur Story auf. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten, aber lest bitte nicht weiter, wenn ihr euch die Überraschung nicht verderben möchtet.

Isildur hat ein achtbeiniges und sehr haariges Problem

Der Isildur-Darsteller Maxim Baldry hat im Gespräch mit Entertainment Weekly verraten, dass er in Staffel 2 von Ringe der Macht in Mordor um sein nacktes Überleben kämpfen muss. Dabei wird er auch der uralten Kreatur Kankra gegenüberstehen.

Ich erwache in einer Höhle und muss mich an Kankra vorbei kämpfen, um mich in Sicherheit zu bringen - eine verrückte Art, eine Staffel zu beginnen. Es ist eine Geschichte des Überlebens und eine Geschichte über Sei vorsichtig, was du dir wünschst . [Isildur] wächst von einem Jungen zu einem Mann heran und muss lernen, wem man vertrauen kann und wem man nicht vertrauen sollte.

Mit seinem letzten Satz hinsichtlich der Weiterentwicklung des Charakters trifft Maxim Baldry wohl einen Nerv bei vielen Kritikern der ersten Staffel. Darin kam der junge, unerfahrene und impulsive Sohn des späteren Hochkönigs Elendil oft nicht gut weg.

Wenn selbst Sauron lieber wegschaut …

Kankr-wer? Kenner der Buchvorlage sowie der Filmtrilogie von Peter Jackson kennen Kankra nur zu gut, aber wir holen an dieser Stelle alle mit einer kleinen Exkursion ins tolkiensche Legendarium ab:

Die Riesenspinne Kankra ist der letzte Nachkomme von Ungoliant, einem uralten Bösen, das selbst dem dunklen Herrscher Melkor nicht gehorchte und gar versuchte, diesen aufzufressen. Bei solch einer Mutter ist es kein Wunder, dass auch Kankra einen Mordsappetit hat. Ihre Leibspeise: Orks, die im Pass von Cirith Ungol am Rande Mordors umherstreifen.

Und wenn ihr jetzt denkt Moment mal, da hat Sauron doch sicher ein Problem mit, wenn Kankra seine Jungs auffrisst! , dann täuscht ihr euch. Der Herr der Ringe sitzt in seinem Turm in Barad-dûr und betrachtet Kankra als nützliches Wachpersonal, damit sich niemand – Hobbits etwa – in sein Reich schleicht. Er soll sogar ab und zu einige Orks absichtlich verfüttern, um die Spinne bei Laune zu halten.

In Peter Jacksons Filmen tritt der tapfere Samweis ihr entgegen und rammt ihr das Schwert Stich in den Wanst. Was daraufhin mit Krankra passiert, ist ungewiss. In Staffel 2 von Die Ringe der Macht werden wir eine jüngere Kankra sehen – nun ja, wenn man bei mehreren tausenden Jahren noch von jung sprechen kann.

Freut ihr euch auf das Comeback der Riesenspinne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!