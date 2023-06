Game of Thrones: Auf die Sequel-Serie um Jon Snow solltet ihr euch nicht zu früh freuen

Kit Harington würde als Jon Snow zurückkehren - wenn seine geplante Serie denn zustande kommt. Bildquelle: HBO

Nach Game of Thrones hat HBO eine ganze Palette an Prequels, Sequels und Spin-Offs geplant. Die Betonung liegt auf geplant , denn dass wirklich jede davon das Licht der Welt erblickt, ist nicht garantiert.

Jon Snow-Sequel kann immer noch scheitern

So auch die TV-Serie um Jon Snow, die als eine Art Fortsetzung zu Game of Thrones angedacht war. Dafür wäre Kit Harington an Bord, doch laut der Produzentin Francesca Orsi sollten sich Fans nicht zu früh freuen. Im Interview mit Deadline gibt sie zu verstehen:

Wir arbeiten intensiv mit unseren Autoren daran, grünes Licht für die TV-Serie zu erhalten. Doch zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit, ob wir es tatsächlich bis zum Ende durchziehen können.

HBO zieht schon mal Stecker: Die Nachricht stimmt nicht gerade zuversichtlich und macht im Kontext geplanter Spin-Offs zu Game of Thrones durchaus Sinn. Das Sequel-Projekt um Jon Snow wäre nicht das erste, das im Zuge des Entwicklungsprozess abgesägt wird. So stellte HBO zum Beispiel schon das Prequel Bloodmoon ein, nachdem ein 35 Millionen US-Dollar teurer Pilot dafür gedreht wurde.

Abwarten: In Bezug auf eine mögliche Rückkehr von Kit Harington als Jon Snow sollten sich Fans also besser noch in Geduld üben, bevor es zu einer endgültigen Bestätigung (oder Absage) der TV-Serie kommt. Konkrete Details zu dem Projekt gibt es ohnehin nicht, nur, dass das Spin-off mehr oder weniger direkt an die achte und letze Staffel Game of Thrones anknüpfen soll.

House of the Dragon: Staffel 2 und Co.

Woran HBO aktuell arbeitet: Neben einer zweiten Staffel von House of the Dragon ist bisher nur das Spin-Off A Knight of the Kingdoms: The Hedge Knight bestätigt. Die Serie basiert auf George R.R. Martins Heckenritter-Romanen, welche die Abenteuer von Dunk and Egg beziehungsweise Ser Duncan und seinem Knappen Aegon beleuchtet.

Was wir bisher über die zweite Season von House of the Dragon und weitere Spin-Off-Serien zu Game of Thrones wissen, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

