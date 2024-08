Alien Romulus: Den neuen Kinofilm gibt’s eigentlich nur dank einem verdammt gruseligem Videospiel

Der Xenomorph aus Alien: Isolation hat offenbar auch bei Romulus-Regisseur Fede Alvarez mächtig Eindruck hinterlassen.

Grusel-Freunde aufgepasst: Nur noch einige Tage, dann geht das Alien wieder um. Am Donnerstag, dem 15. August 2024 startet mit Alien: Romulus der neueste Ableger der beliebten Science-Fiction-Reihe in den deutschen Kinos.

Passend zum anstehenden Release hatten wir Gelegenheit, Regisseur Fede Alvarez zum Interview zu treffen. Dabei hat uns der Filmemacher verraten, dass er selbst ein leidenschaftlicher Videospielfan ist und ein bestimmtes Horrorspiel eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung gespielt hat, Romulus in Angriff zu nehmen.

2:47 Der letzte Trailer zu Alien: Romulus steckt voller Spoiler - schaut auf eigene Gefahr!

Die Rede ist natürlich von Alien Isolation. Das Spiel vom britischen Entwickler Creative Assembly aus dem Jahr 2014 habe Alvarez so sehr gepackt, dass er unbedingt selbst einen Alien-Film habe machen wollen.

Da habe Alvarez gedacht, dass es doch großartig wäre, wenn es mal wieder einen richtigen Alien-Film gäbe. Doch da war Ridley Scott bereits auf dem Weg, um Covenant zu drehen . Deshalb habe sich zum damaligen Zeitpunkt keine Möglichkeit ergeben, einen neuen Film zu machen und Alvarez habe zwischenzeitlich ein anderes Projekt begonnen.

Allerdings bin ich damals mit Ridley und seiner Firma ins Gespräch gekommen. Als ich dann mit meinem dritten Film [The Girl in the Spider's Web] fertig war, dachte ich: Jetzt würde ich das gerne weiterverfolgen. Und Ridley war Gott sei Dank so freundlich, mir diesen Film zu überlassen. So fing es also an: Mit Alien: Isolation.

Fede Alvarez