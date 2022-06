"Game of Thrones 2" kommt: HBO entwickelt Sequel-Serie und bringt Jon Snow zurück

Habt ihr euch gefragt, was nach Staffel 8 von Game of Thrones jenseits der Mauer so abgeht? Nein? Tja, (höchstwahrscheinlich) bekommt ihr bald dennoch die Antwort darauf. Denn HBO arbeitet wohl an einer neuen TV-Serie, die direkt an das Finale anschließt und Kit Harington in der Rolle von Jon Snow in den Mittelpunkt rücken soll. Wir liefern euch alle bisher bekannten Infos.

Das wäre übrigens schon das neunte Spin-off zu Game of Thrones, welches HBO momentan entwickelt. Was euch in den nächsten Jahren neben House of the Dragon noch alles erwartet, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht:

Staffel 9 oder doch gleich Game of Thrones 2 ?

Woher kommt die Info? Dass eine neue GoT-Serie kommt, hat HBO zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt. Die Info kommt vom für gewöhnlich extrem zuverlässigen und vertrauenswürdigen US-Portal TheHollywoodReporter. Demnach befindet sich das Projekt zum aktuellen Zeitpunkt in einer recht frühen Entwicklungsphase - wie auch Deadline bestätigt.

Um was geht’s? Die neue TV-Serie soll direkt an das Ende von Game of Thrones und damit Staffel 8 anschließen. Im Mittelpunkt der Handlung steht laut THR Kit Harington in der Rolle von Jon Snow, der nach dem Ende des Kriegs um den Eisernen Thron gemeinsam mit den Wildlingen in die Welt jenseits der Mauer zog.

Konkrete Details zur Story gibt es derzeit nicht und sollte das Spin-off tatsächlich als inoffizielle neunte Staffel zustandekommen, bliebe so Raum für weitere Rückkehrer. So zum Beispiel Tormund Riesentod (Kristofer Hivju) oder auch Brienne von Tarth (Gwendoline Christie) oder die Stark-Schwestern Sansa (Sophie Turner) und Arya (Maisie Williams) oder Tyrion Lennister (Peter Dinklage).

Ebenso bleibt momentan offen, wer hinter den Kulissen als Showrunner und für die Regie verantwortlich sein könnte. Fest steht zumindest, dass das Projekt keine Animationsserie, sondern eine Realverfilmung werden soll.

Kommt das wirklich? Wann der Serienstart sein soll, wann der Drehstart geplant ist und ob das Projekt überhaupt zustande kommt, ist momentan also noch fragwürdig. So arbeitete HBO bereits in der Vergangenheit an mehreren Spin-offs, nur um die dann später abzusägen. Eines der prominentesten Beispiele: das 30 Millionen US-Dollar teure Prequel Bloodmoon mit Naomi Watts, für das sogar eine Pilotfolge gedreht wurde.

Wie geht es jetzt weiter? Sollte die Jon Snow-Serie tatsächlich Realität werden, dürfte sie ohnehin noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Mit neuen Abenteuern in Westeros geht es aber schon am 22. August 2022 weiter: Zu diesem Termin startet mit House of the Dragon das erste Prequel, welches 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones spielt. Den Trailer könnt ihr euch wie folgt anschauen - alle Infos zum GoT-Prequel findet ihr hier.

Was haltet ihr von der potenziellen Fortsetzung zu Game of Thrones: Freut ihr euch, dass die Geschichte von Jon Snow tatsächlich weiter erzählt werden könnte? Oder verzichtet ihr lieber darauf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!