Game of Thrones: Seit 13 Jahren hält sich eine Fan-Theorie, jetzt kommt in House of the Dragon die Bestätigung

Der Dreiäugige Rabe (Max von Sydow) unterstützt in Game of Thrones Brandon Stark (Isaac Hempstead Wright) auf seiner Reise jenseits der Mauer. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel enthält Spoiler zu Handlungsdetails von House of the Dragon Staffel 2, Folge 8: The Queen Who Ever Was . Wenn ihr das Staffelfinale bislang nicht gesehen habt, lest ihr ab hier auf eigene Gefahr.

Game of Thrones steckt voller geheimnisvoller Figuren und Mysterien - genau deshalb lieben Fans George R. R. Martins Fantasy-Universum auch so sehr. Einige Geheimnisse werden im Laufe der Geschichte erklärt, andere blieben auch nach dem Serienende vor 5 Jahren im Dunkeln.

Eines dieser ungelösten Geheimnisse wurde nun jüngst im Staffelfinale der Spinoff-Serie House of the Dragon aufgeklärt. Denn Prinz Daemons (Matt Smith) langwierige Visionen dienen nicht nur zur Folter der Zuschauer, sondern sie schlagen auch die Brücke zur Mutterserie Game of Thrones - und enthüllen die Identität eines weiteren wichtigen Targaryen: Des Dreiäugigen Rabens.

Der Dreiäugige was?

Der Dreiäugige Rabe ist im GoT-Kosmos der Name eines mächtigen Sehers. In der TV-Serie und den zugrundeliegenden Büchern ist er ein zentraler Gegner der Weißen Wanderer und führt Brandon Stark (Isaac Hempstead Wright) mit seinen Visionen sicher durch die Länder jenseits der Mauer. Später überträgt er auch seine Kräfte an Bran. Die Identität des Raben wird in der Serie allerdings niemals enthüllt.

Was passiert in House of the Dragon?

In der finalen Folge von Staffel 2 hat Daemon Targaryen (Matt Smith) am Werholzbaum von Burg Harrenhal eine Vision. Er sieht die alte Prophezeiung des Lieds von Eis und Feuer und erhascht einen Blick auf die Zukunft. Dort erblickt er unter anderem den Nachtkönig und seine eigene Nachfahrin Daenerys Targaryen.

Ebenfalls sieht er dort aber auch einen Mann, dessen Gliedmaßen von den Ästen eines Werholzbaumes umschlossen sind, ganz wie beim Dreiäugigen Raben in Game of Thrones. Sein weiteres Äußeres - weiße Haare, rabenförmiges Muttermal - legt aber deutlich nahe, dass es sich bei dem gezeigten Mann um einen bekannten Targaryen handelt: Brynden Rivers, auch bekannt als Der Blutrabe .

Wer ist Brynden Rivers?

Brynden Rivers ist einer der Bastardsöhne von König Aegon IV. Targaryen. Er lebte vor den Ereignissen der Game-of-Thrones-Romane und diente während der Blackfyre Rebellion als Hand zweier Könige. Für seine Rolle bei der Hinrichtung von Aenys Blackfyre, einem weiteren Targaryen-Bastard, wurde Brynden von König Aegon V. zur Strafe als Bruder der Nachtwache an die Mauer versetzt.

Dort stieg Rivers bis zum Rang des Lordkommandanten auf - und verschwand dann eines Tages nördlich der Mauer, um nie wieder gesehen zu werden. Das Targaryen-Schwert Dunkle Schwester , das auch Daemon in House of the Dragon führt, verschwindet mit ihm.

Zwar hatten Fans die Identität des Dreiäugigen Rabens schon seit Jahren vermutet, da er in Game of Thrones einige Hinweise gibt. Einen Beweis dafür gab es allerdings nicht. Genau den hat House of the Dragon jetzt unwiderlegbar geliefert.

Die Vision zeigt außerdem, dass es zum Sieg über die Weißen Wanderer nicht nur einen Targaryen auf dem Eisernen Thron braucht, sondern auch einen Targaryen als Dreiäugigen Raben.

