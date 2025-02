Xbox und PC Game Pass im Februar 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Mit Avowed feiert die Pillars-of-Eternity-Reihe ein Comeback - wenn auch nur als Spin-Off.

Beim Xbox Game Pass herrscht jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im Februar 2025 könnt ihr euch unter anderem über das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel wieder aus dem Angebot herausfliegen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Noch sind nicht alle neuen Spiele und Abgänge bekannt. Sobald sich das ändert, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Es lohnt sich also, wiederzukommen.

Schnellnavigation

Highlight: Avowed

23:56 Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

Autoplay

Genre: Fantasy-Rollenspiel

Fantasy-Rollenspiel Plattformen : PC und Xbox Series X/S

: PC und Xbox Series X/S Abo: PC und Ultimate

PC und Ultimate Release: 18. Februar 2025

Das First-Person-Fantasy-Rollenspiel von Obsidian Entertainment ist ein Spin-Off von Pillars of Eternity und lässt euch erstmals durch die fantasievolle Welt von Eora reisen. Das Land ist einer mysteriösen und gefährlichen Seuche ausgesetzt, die sich immer weiter ausbreitet und befallenen Lebewesen die Vernunft raubt.

Als Gesandter von Aedyr werdet ihr beauftragt, die Seuche zu untersuchen. Dabei fangt ihr jedoch an, eine Verbindung zu dem Land aufzubauen und werdet zu etwas Größerem berufen. Schnell geratet ihr in ein Gewirr aus Intrigen, Machtkämpfen, Gefahren und schwerwiegenden Entscheidungen.

Auf eurer Reise kombiniert ihr Schwerter, Zaubersprüche, Schusswaffen sowie Schilde und trefft auf zahlreiche Gefährten mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wer Spaß an First-Person RPGs wie Skyrim und Oblivion hat oder in die Welt von Pillars of Eternity zurückkehren möchte, sollte Avowed unbedingt im Auge behalten.

Weitere neue Spiele im Game Pass im Februar 2025

Hier erfahrt ihr, welche Spiele im Februar 2025 noch auf euch warten und welches Abo ihr abgeschlossen haben müsst, um sie spielen zu können. Weitere Infos zu allen Abos erhaltet im dazugehörigen Artikel.

4. Februar

Far Cry: New Dawn: In dem Open-World-Shooter müsst ihr euch in einer bunten postapokalyptischen Open World, die längst von der Natur zurückerobert wurde, gegen die feindlichen Highwaymen behaupten. (PC, Konsole und Cloud | alle Abo-Stufen)

9:34 Far Cry New Dawn - Test-Video zum Recycling-Shooter

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Februar 2025

Natürlich müssen im Februar 2025 auch wieder einige Spiele ihre Koffer packen und den Game Pass verlassen. Diese Titel trifft es diesmal, sie fliegen am 15. Februar aus dem Abo:

Für Fans von Spielen mit historischen Setting wird der Februar 2025 mit hoher Wahrscheinlichkeit das Highlight des Jahres. Am 4. Februar erscheint mit Kingdom Come: Deliverance 2 die Fortsetzung eines Ausnahme-Rollenspiels. Nur eine Woche später, am 11. Februar, kommen mit Civilization 7 Freunde packender Strategie auf ihre Kosten. Den Abschluss macht dann das Obsidian-Rollenspiel Avowed.

Eigentlich sollte im selben Monat auch noch Assassin's Creed: Shadows erscheinen, doch das wurde auf den 20. März verschoben.