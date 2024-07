Xbox und PC Game Pass im Juli 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Im Juli 2024 können sich Abonnenten des Game Passes über zahlreichen Action-Adventures freuen.

Beim Xbox Game Pass ist jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im Juli 2024 könnt ihr euch unter anderem über ein 3D-Action-Adventure im Stile von The Legend of Zelda freuen, das in Österreich spielt. Außerdem bekommt ihr ein neues Spiel der Ashen-Macher. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel wieder aus dem Angebot rausfliegen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Im Laufe des Monats werden noch weitere Spiele sowie Abgänge bekannt gegeben. Sobald das der Fall ist, werden wir sie in diesem Artikel ergänzen.

Highlight im Juli 2024: Flintlock: The Siege of Dawn

Genre: Soulslike

Soulslike Plattform: PC, Konsole und Cloud

PC, Konsole und Cloud Release: 18. Juli 2024

In Flintlock: The Siege of Dawn schlüpft ihr in die Rolle von Nor Vanek, einem Elitemitglied der Koalitionsarmee. Diese hat es sich zum Ziel gemacht, die Länder von Kian von den Göttern der Unterwelt und dessen Lakaien zu befreien.

In dem actionreichen Soulslike nutzt ihr Nahkampf- und Schusswaffen sowie Magie und bestreitet rhythmische Kämpfe mit mächtigen Kombos. Durch Nors Schießpulvertechnik könnt ihr zudem hoch in die Luft springen und so euren Feinden von oben den Gar ausmachen.

Damit die Jagd auf die furchtbaren Götter der Unterwelt nicht zu herausfordernd wird, könnt ihr nicht nur neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände erhalten, die auf euren Spielstil zugeschnitten sind, sondern diese auch verbessern.

Weitere neue Spiele im Game Pass im Juli 2024

2. Juli

Wartales: In diesem rundenbasierten Open-World-Rollenspiel ist euer strategisches Können gefragt. (Konsole)

3. Juli

Nickelodeon All-Star Brawl 2 : Ein actionreiches Kampfspiel, bei dem sich bekannte Nickelodeon-Charaktere wie Spongebob oder Jimmy Neutron gegenseitig auf die Mütze geben. (PC, Konsole und Cloud)

: Ein actionreiches Kampfspiel, bei dem sich bekannte Nickelodeon-Charaktere wie Spongebob oder Jimmy Neutron gegenseitig auf die Mütze geben. (PC, Konsole und Cloud) Journey to the Savage Planet: Als Rekrut eines Weltraum-Programms ist es in diesem humorvollen Action-Adventure eure Aufgabe, herauszufinden, ob der Planet Planet ARY-26 für Menschen bewohnbar ist. (PC, Konsole und Cloud)

10:36 Journey To The Savage Planet - Test-Video zur Shooter-Überraschung

9. Juli

Cricket 24 : Eine umfangreiche Cricket-Simulation mit zahlreichen lizenzierten Spielern und Turnieren. (PC, Konsole und Cloud)

: Eine umfangreiche Cricket-Simulation mit zahlreichen lizenzierten Spielern und Turnieren. (PC, Konsole und Cloud) The Case of the Golden Idol: Als Ermittler müsst ihr in diesem Detektivspiel zwölf Mordfälle aufklären. (PC, Konsole und Cloud)

11. Juli

Neon White : Als Attentäter aus der Hölle kämpft ihr in diesem rasanten Ego-Shooter im Himmel für eure Chance auf Erlösung. (PC, Konsole und Cloud)

: Als Attentäter aus der Hölle kämpft ihr in diesem rasanten Ego-Shooter im Himmel für eure Chance auf Erlösung. (PC, Konsole und Cloud) Tchia: In diesem bunten Open-World-Abenteuer reist ihr durch ein tropisches Gebiet und versucht, euren Vater aus den Klauen eines grausamen Herrschers zu befreien. (PC, Xbox Series X/S und Cloud)

2:00 Tchia: Im schicken Open-World-Spiel könnt ihr euch in nahezu jeden Gegenstand verwandeln

16. Juli

Flock : Zusammen mit euren Freunden fliegt ihr in diesem 3D-Sandbox-Spiel durch eine bunte Landschaft und sammelt putzige, fliegende Geschöpfe. (PC, Konsole und Cloud)

: Zusammen mit euren Freunden fliegt ihr in diesem 3D-Sandbox-Spiel durch eine bunte Landschaft und sammelt putzige, fliegende Geschöpfe. (PC, Konsole und Cloud) Magical Delicacy: In dieser Mischung aus Plattformer und Kochspiel leitet ihr euer eigenes Restaurant. (PC, Konsole und Cloud)

18. Juli

Dungeons of Hinterberg: Mit Schwert und Reiseführer bewaffnet, erkundet ihr in diesem Action-Adventure das idyllische Alpendorf Hinterberg. (PC, Konsole und Cloud)

1:06 Dungeons of Hinterberg: Trailer zum Action-Rollenspiel in den österreichischen Alpen

19. Juli

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: In dieser Mischung aus Tower Defense und Action-Spiel müsst ihr einen heiligen Berg vor einer Horde von Verdammten beschützen. (PC, Konsole und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juli 2024

Natürlich müssen im Juli 2024 auch wieder einige Spiele ihre Koffer packen und den Game Pass verlassen. Diese Titel trifft es diesmal, sie fliegen am 15. Juli aus dem Abo:

Flintlock: The Siege of Dawn ist nicht das einzige Soulslike, das ihr aktuell auf dem Zettel haben solltet. Vor wenigen Wochen hat Elden Ring mit Shadow of the Erdtree nämlich eine umfangreiche Erweiterung bekommen. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserer ausführlichen Review in der Box oben. Außerdem erfahrt ihr dort, warum eines der meistgewünschten Spiele auf Steam plötzlich haufenweise negative Reviews erntet.