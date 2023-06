Vorteil Game Pass? 7 der 10 meistgewünschten Steam-Spiele landen bei Release sofort im Abo

Starfield ist nur eines von zahlreichen Spielen, die zum Release direkt in den Game Pass wandern.

Na, wie gefällt euch das bisherige Spielejahr 2023? Habt ihr schon viel Spaß mit dem Dead Space Remake, Resident Evil 4, Star Wars: Jedi Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Forspoken gehabt? Freut ihr euch schon auf das bevorstehende Final Fantasy XVI, Street Fighter 6 oder Alan Wake 2?

Im Laufe des Jahres erscheinen noch eine ganze Menge potenzieller Hits. Und offenbar haben Abonnenten des PC respektive Xbox Game Pass gut Lachen. Denn ein Blick auf die Liste der meistgewünschten Steam-Spiele verrät: Die meisten Titel landen sofort im Microsoft-Abo.

Das restliche Jahr wird gran-di-os

Um unseren Optimismus etwas zu zügeln: Es ist nie ausgeschlossen, dass sich ein vermeintlich todsicherer Hit am Ende doch noch aus technischer oder spielerischer Sicht als Rohrkrepierer entpuppt. Aber wenn man sich die Top 10 der meistgewünschten Steam-Spiele anschaut, fällt es schon schwer, nicht ins Schwärmen zu geraten (Stand: 16. Juni 2023):

Hollow Knight: Silksong soll dieses Jahr erscheinen. Fans geben an dieser Stelle nur noch ein skeptisches Lachen von sich.

Ist Microsoft auf den Game Pass angewiesen? Die Nachricht, dass derart viele neue Titel direkt im Game Pass landen, ist natürlich eine gute für uns Spielefans. Microsoft dürfte für derart hochkarätige Neuzugänge auch ordentliche Beträge blechen müssen, abgesehen natürlich von Starfield.

Das wirft die spannende Frage auf, ob Microsoft inzwischen auf die externen Spiele-Hits angewiesen ist, solange es mit den internen Exklusivspielen für die Xbox noch nicht so richtig funktionieren will. Zuletzt entpuppte sich Redfall definitiv nicht als System-Seller.

Wollt ihr direkt was zu den obigen Spielen lesen? Dann seid ihr bei uns wie immer genau richtig:

Auf welches der Spiele von der Steam-Wunschliste freut ihr euch persönlich am allermeisten? Gibt es sogar Titel, denen ihr noch sehr skeptisch gegenübersteht, etwa weil euch der Vorgänger enttäuscht hat? Besitzt ihr ein Abonnement für den Game Pass und seid ihr zufrieden mit dem Service? Schreibt uns eure Antworten auf all diese Fragen gerne in die Kommentare!