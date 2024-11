Xbox und PC Game Pass im November 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Im November 2024 geht es nach über einem Jahrzehnt wieder in das verseuchte Sperrgebiet von Stalkers alternativem Tschernobyl.

Beim Xbox Game Pass herrscht jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im November 2024 könnt ihr euch über den wohl wichtigsten Open-World-Shooter des Jahres freuen, der pünktlich zum Release in Microsofts Abo-Service erscheint.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Inzwischen sind die ersten Titel für den neuen Monat bekannt gegeben worden. Das Gleiche gilt für die ersten Abgänge. Sobald weitere Informationen folgen, werden sie in diesem Artikel aktualisiert. Wiederkommen lohnt sich also!

Highlight im November 2024 - Stalker 2: Heart of Chornobyl

Genre: Open-World-Shooter

Open-World-Shooter Plattform: PC, Xbox Series X/S und Cloud (nur mit Ultimate)

PC, Xbox Series X/S und Cloud (nur mit Ultimate) Release: 20. November 2024

In einer fiktiven Realität, in der 2006 in Tschernobyl ein zweiter Atomreaktor in die Luft geflogen ist, begeben sich sogenannte Stalker in das verseuchte Gebiet, um seltene Artefakte zu bergen.

Diese wertvollen Gegenstände sind jedoch nicht das Einzige, das durch den Unfall erzeugt wurde. Die radioaktive Strahlung hat dafür gesorgt, dass sich monströse Mutanten entwickeln, die den Plünderern nach ihrem Leben trachten.

In Stalker 2: Heart of Chornobyl spielt ihr einen dieser namensgebenden Stalker und versucht, die Wahrheit über das mysteriöse Herz von Tschernobyl herauszufinden. Die nicht lineare Geschichte erlebt ihr in einer 64 km² großen Welt voller Feinde, Waffen und gelegentlich Freunden.

Bei all den Gefahrenquellen dürft ihr allerdings nicht vergessen, auf menschliche Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Schlaf zu achten.

Weitere neue Spiele im Game Pass im November 2024

4. November

Botany Manor: Ihr erkunden das alte Haus einer Botanikerin und löst knifflige Rätsel. (Re-Release im Game Pass Standard; Konsole)

5. November

Metal Slug Tactics : Ein Retro-Rundenstrategiespiel mit Roguelite-Twist. (nur mit Ultimate; PC, Konsole und Cloud)

: Ein Retro-Rundenstrategiespiel mit Roguelite-Twist. (nur mit Ultimate; PC, Konsole und Cloud) StarCraft Remastered : Mit diesem Remaster wurde dem futuristischen Fantasy-Echtzeitstrategieklassikers von 1998 neues Leben eingehaucht. (PC)

: Mit diesem Remaster wurde dem futuristischen Fantasy-Echtzeitstrategieklassikers von 1998 neues Leben eingehaucht. (PC) StarCraft 2: Schon wie beim Vorgänger handelt es sich um ein futuristisches Echtzeitstrategiespiel von Blizzard. (PC)

6. November

Go Mecha Ball : In dieser bunten Mischung aus Pinball, Shooter und Roguelike bezwingt ihr Wellen von bösartigen Robotern. (Re-Release im Game Pass Standard; Konsole)

: In dieser bunten Mischung aus Pinball, Shooter und Roguelike bezwingt ihr Wellen von bösartigen Robotern. (Re-Release im Game Pass Standard; Konsole) Harold Halibut : Eine eigenartige und von einer komplexen Handlung getriebene Laufsimulation in einem Untersee-Raumschiff. (Re-Release im Game Pass Standard; Xbox Series X/S)

: Eine eigenartige und von einer komplexen Handlung getriebene Laufsimulation in einem Untersee-Raumschiff. (Re-Release im Game Pass Standard; Xbox Series X/S) The Rewinder : Im Retro-Puzzle-Spiel bekommt ihr Einblicke in die chinesische Mythologie. (Re-Release im Game Pass Standard; Konsole)

: Im Retro-Puzzle-Spiel bekommt ihr Einblicke in die chinesische Mythologie. (Re-Release im Game Pass Standard; Konsole) Turnip Boy Robs a Bank: Ihr spielt eine Rübe und raubt in diesem Roguelite eine Bank aus. Gibt es noch Fragen? (Re-Release im Game Pass Standard; Konsole)

7. November

Goat Simulator Remastered: In diesem Spiel wird das normale Leben einer Ziege simuliert. Mit Explosionen, Ninja-Schildkröten, Jetpacks und allem, was dazu gehört. (nur mit Ultimate; PC, Xbox Series X/S und Cloud)

19. November

Microsoft Flight Simulator 2024: Mit unzähligen Flugmaschinen könnt ihr in dieser Simulation die ganze Welt bereisen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit findet ihr sogar euer eigenes Haus. (nur mit Ultimate; PC, Xbox Series X/S und Cloud)

26. November

Nine Sols: In diesem handgezeichneten 2D-Soulslike kommt das Deflektions-Kampfsystem aus Sekiro zum Einsatz. Außerdem spielt ihr eine Katze! (nur mit Ultimate; PC, Konsole und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im November 2024

Natürlich müssen im November 2024 auch wieder einige Spiele ihre Koffer packen und den Game Pass verlassen. Diese Titel trifft es diesmal, sie fliegen am 15. November aus dem Abo:

Eigentlich sollte Stalker 2 bereits 2022 das Konsolen-Debüt der Serie einläuten. Durch die mehrfachen Verschiebungen ist daraus jedoch nichts geworden. Dafür haben wir Anfang des Jahres Portierungen der ersten drei Teile erhalten, die bereits für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch verfügbar sind.