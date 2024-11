Bethesdas kleinstes Elder Scrolls wird abgeschaltet und verkauft vorher alles zum Tiefpreis

Nach fast 8 Jahren wird The Elder Scrolls: Legends von Bethesda in die ewigen Jagdgründe geschickt.

The Elder Scrolls ist vor allem bekannt für Rollenspiele in offenen und düsteren Fantasy-Welten wie in Skyrim und Oblivion. Aber wusstet ihr, dass es zu dem Franchise auch ein Online-Kartenspiel gibt? Es trägt den Namen Legends, erinnert an Titel wie Hearthstone und konnte bis vor Kurzem kostenlos via Steam heruntergeladen werden.

Was heißt konnte ? Die Entwickler haben angekündigt, dass die Online-Server in wenigen Monaten abgeschaltet werden. Im Zuge dessen wurde auch der Vertrieb eingestellt. Für alle, die das Spiel bereits besitzen, gibt es jedoch auch eine positive Nachricht.

Die Uhr tickt

Wie durch eine Ingame-Nachricht bekannt gegeben wurde, werden die Server von The Elder Scrolls: Legends am 30. Januar 2025 für immer abgeschaltet. Da es einen Online-Zwang gibt, ist der Titel danach unspielbar. Außerdem könnt ihr es ab sofort nur noch herunterladen, wenn ihr es bereits besitzt. In den Shops wurde es inzwischen entfernt, wodurch ein neuer Kauf nicht mehr möglich ist.

0:52 The Elder Scrolls Legends - E3-Trailer zeigt neues Interface

Auf Reddit zeigt sich die Community traurig. Zwar war The Elder Scrolls: Legends laut den Aussagen vieler Nutzer nie ein Meisterwerk, wusste aber trotzdem zu begeistern. So schreibt ein Nutzer:

Ich erinnere mich, wie ich es während der ersten Erweiterung für einige Monate gespielt habe. Es hat wirklich Spaß gemacht.

Auch die Nutzer auf Steam konnte das Kartenspiel zuletzt qualitativ überzeugen. Dort hat es bei den kürzlichen Rezensionen stolze 89 Prozent positive Bewertungen erhalten. Insgesamt sind es immerhin 74 Prozent. Lediglich bei den Spielerzahlen sah es schlecht aus. Dort konnte im letzten Jahr nämlich bestenfalls an der 400-Spieler-Marke gekratzt werden, was vermutlich auch zu der Abschaltung geführt hat.

Ab sofort gibt's Zugriff auf alles

Diese Nachricht haben alle Nutzer erhalten, die in den vergangenen Tagen The Elder Scrolls: Legends gestartet haben.

Zwar werden die Server abgeschaltet, dafür bekommt ihr in den letzten Monaten erstmals Zugriff auf alle bisher erschienenen Inhalte. In der zuvor erwähnten Ingame-Nachricht schreiben die Entwickler dazu:

Von jetzt bis zum 30. Januar 2025 werden alle Items im Shop sowie der Zugang zu Ingame-Events für jeweils 1 Gold verfügbar sein, damit ihr alle Inhalte genießen könnt, die Legends zu bieten hat.

Damit ist der gesamte Inhalt von The Elder Scrolls: Legends so günstig freischaltbar, dass er nahezu kostenlos zur Verfügung steht. Bevor im Februar 2025 also für immer Schluss ist, könnt ihr es nochmal so richtig krachen lassen.

Im September 2023 ist auch das letzte Inhalts-Update für den Genre-Rivalen Gwent erschienen. Im Gegensatz zu The Elder Scrolls: Legends könnt ihr das The-Witcher-Spin-Off von CD Projekt Red aber weiterhin spielen. Es gibt nur keine neuen Inhalte mehr. Außerdem soll laut einer Aussage von 2022 dafür gesorgt werden, dass ihr das Spiel noch lange Zeit nutzen könnt.