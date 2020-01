Die 83-jährige Shirley Curry, die in der YouTube-Community auch als »Skyrim Grandma« bekannt ist, wird man schon bald in The Elder Scrolls 5: Skyrim selbst antreffen können: Eine Gruppe von Fans der knuffigen Zocker-Oma (775.000 Abonnenten auf YouTube) arbeitet seit einiger Zeit an einer Mod, die aus ihr eine Begleiterin für den Dovahkiin macht.

Die Entwickler veröffentlichten nun einen ersten Teaser-Trailer:

Auf Reddit beantwortete einer der Macher außerdem einige Fragen zu Inhalt und Umfang des Projekts:

Nachdem sie spekulierte, dass sie beim Release des nächsten Serienteils vermutlich schon 88 und womöglich zu alt zum selber spielen sein werde, starteten ihre Anhänger Anfang 2019 eine Petition, die knapp 50.000 Unterschriften sammelte. Das Ziel: Skyrim Grandma soll von Bethesda in The Elder Scrolls 6 verewigt werden.

Im März 2019 postete Shirley dann ein Video, das sie im Gespräch mit Bethesda-Chef Todd Howard zeigt und ihren Auftritt als NPC im nächsten Serienteil bestätigt:

