Mit dem Erwerb der Rechte an Second Sight und Time Splitters erweitert THQ Nordic sein Markenportfolio. Second Sight ist ein Stealth-Shooter aus dem Jahr 2004, der seine Spielmechanik mit Psi-Kräften anreichert und sich dadurch von anderen Genrevertretern wie der Splinter-Cell-Serie abhebt. Wesentlich interessanter ist für viele Spieler Time Splitters. Die Serie erschien zwischen 2000 und 2005 auf Konsolen und stammt aus der Feder von Free Radical Design.

TimeSplitters: Future Perfect ansehen

Die Odyssee von Time Splitters

Der Entwickler bestand aus ehemaligen Mitarbeitern von Rare, die dort an wegweisenden Egoshootern wie Perfect Dark für das Nintendo 64 gearbeitet hatten. Die Time-Splitters-Spiele mauserten sich unter Fans zum Geheimtipp im Genre, verkauften sich aber nun mäßig. Nach dem Release des dritten Teils im Jahre 2005, kündigte Free Radical eine Fortsetzung an, die jedoch nie erschien. Es folgte ein Intermezzo als Entwickler des ebenfalls eingestellten Star Wars Battlefront 3 (die ursprüngliche Reihe, nicht die aktuelle) und 2008 schließlich die Insolvenz.

2009 kaufte Crytek die Überreste des Teams, reichte es dann aber 2014 an Deep Silver weiter, das seit Februar 2018 zu THQ Nordic gehört. Wie es nun weitergeht ist völlig offen. Möglich wären HD-Remakes der bisherigen Spiele oder ein vierter Teil. Wahrscheinlicher ist jedoch eine Neuauflage der bekannten Trilogie.

Plus-Report: Die Wiege der Ego-Shooter - Es werde Doom