gamescom 2020: Die ersten Sieger des großen Awards stehen fest

Große AAA-Fische, aber auch kleine Indie-Namen dürfen über die Verleihung des großen gamescom Awards jubeln. Die Sieger in sieben Kategorien stehen nach der großen Gala Opening Night Live, moderiert von Geoff Keighley, bereits fest.

In den folgenden Kategorien gibt es im Jahr 2020 schon glückliche Sieger, wie die Messe via Pressemeldung bekanntgab:

Damit hat Cyberpunk 2077 bereits einen Award abgeräumt, kann sich aber auch in anderen Kategorien Hoffnungen machen:

Welche Kategorien fehlen noch?

Am 30. August 2020, im Rahmen der Abschluss-Veranstaltung gamescom: Best of Show verleiht die Messe den Award in den folgenden Plattform- und Genre-Kategorien:

Best Family Game

Best Ongoing Game

Best PC Game

Best Racing Game

Best Remaster

Best Role Playing Game

Best Simulation

Best Sports Game

Best Strategy Game

Most Original Game

Most Wanted Hardware/Technology

Außerdem findet die Verleihung der Consumer Awards statt:

Best Announcement

Best Lineup

Best of gamescom

Best Presentation / Trailer

Best Show

Best Streamer

gamescom »Most Wanted«

HEART OF GAMING Award

Was ihr sonst noch wissen solltet, um auch mit wenig Freizeit nichts von der gamescom 2020 zu verpassen, erfahrt ihr in unserer kompakten Übersicht:

So seid ihr bestens gerüstet, entweder das volle Programm oder nur die wichtigsten Zusammenfassungen erleben zu können. Auf unserer Themenseite findet ihr stets alle aktuellen Artikel zur gamescom 2020. Wir freuen uns darauf, die Messe gemeinsam mit euch zu erleben!