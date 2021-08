Spenden-Event für Flutopfer: Livestream zur gamescom 2021 angekündigt

Zur gamescom 2021 gibt es nicht nur neue Spieleankündigungen oder Neuigkeiten zu bereits bekannten Titeln. Es finden ebenfalls Events statt, die für einen guten Zweck veranstaltet werden. So zum Beispiel eine Spendenveranstaltung, mit dem die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Juli unterstützt werden. Wir liefern euch die wichtigsten Infos.

Alle Infos zur Spendenaktion auf Twitch

Wer organisiert den Stream? Für das Spendenevent verantwortlich zeigt sich die Letsplay4Charity e.V. Der Vorsitzende des Vereins Ingo Horn verriet bereits zur geplanten Veranstaltung:

"Wir bedauern es wirklich sehr, dass es nicht möglich ist, einen großen Charity-Stream vor Ort in Köln mit Live-Publikum auf der gamescom zu veranstalten, werden aber mit unserem digitalen Angebot als Partner der gamescom ein buntes Programm auf die Beine stellen, um die Zuschauer zu Hause zu unterhalten und anzuregen, für die Betroffenen der Flutkatastrophe zu spenden. Der Schulterschluss mit den unterschiedlichen Partnern und Streamern, egal ob vor Ort in Berlin oder virtuell, soll ein Zeichen für unsere fantastische Branche setzen und steht ganz im Sinn der gamescom digital."

Der Charity-Stream wird aus Berlin übertragen und unter anderem von Max Krüger (Frodoapparat) und Dennis Henson (SirNossi) gehostet. Dabei werden Talks mit Vertretern der Politik, des eSports sowie Videospielentwicklern und -Publishern geben.

Wann findet der Stream statt? Die Veranstaltung findet nicht nur an einem Tag, sondern über drei hinweg statt. Die Daten und Uhrzeiten lauten dafür wie folgt:

27. August 2021 von 15 bis 20 Uhr

28. August 2021 von 12 bis 20 Uhr

29. August 2021 von 12 bis 20 Uhr

Wie kann ich zuschauen und spenden? Die drei Livestreams finden täglich auf dem Twitch-Kanal von Letsplay4Charity e.V. und dessen Partner-Channels statt. Spenden sind schon jetzt unter diesem Link möglich, um Opfer der Hochwasserkatastrophe zu unterstützen.

Die wichtigsten Infos zur gamescom 2021

Alle Infos zur gamescom 2021 haben wir in unserem großen Übersichtsartikel für euch zusammengefasst. Außerdem bieten wir euch zur Spielemesse unser völlig eigenes Programm: Wann was auf welchen Kanälen stattfindet, könnt ihr in unserem Livestream-Programm zur gamescom 2021 nachlesen.

