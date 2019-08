gamescom Award 2019 - Alle nominierten Spiele auf einem Blick

2018 gewann Sekiro den Preis für das beste Spiel der gamescom. Jetzt hat die Fachjury die Nominierungen für die gamescom Awards 2019 bekanntgegeben, die aus über 160 Einreichungen ausgewählt wurden und sich in insgesamt 28 Kategorien um den begehrten Preis streiten werden.

Die Gewinner der Jury-Awards werden dabei bereits am 19 August im Verlauf der gamescom Opening Night gewürdigt, auf der es außerdem jede Menge neue Spiele-Ankündigungen geben soll. Am 24. August folgt die Verkündung der Publikums-Awards (etwa »Most Wanted« oder »Bester Stand«) im Rahmen eines Livestreams.

Im Folgenden findet ihr sämtliche Nominierten für die Jury-Awards.

Disclaimer: Sowohl GameStar als auch unsere Schwesterseite GamePro gehören zur gamescom Award-Jury, vertreten durch Rae Grimm für GamePro sowie Petra Schmitz für GameStar.

Kategorie: Genre

Bestes Action-Adventure

Bestes Action-Spiel

Bestes Familien-Spiel

Bestes Rennspiel

Grid, Koch Media

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Need for Speed Heat, Electronic Arts

Bestes Rollenspiel

Beste Simulation

Bestes Sportspiel

Bestes Strategiespiel

Most Original Game

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Felix The Reaper, Daedalic Entertainment

Kategorie: Plattform

Bestes Xbox One-Spiel

Bestes Nintendo Switch-Spiel

Bestes PS4-Spiel

Bestes Mobile-Spiel

Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGames

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Lock's Quest, HandyGames

Bestes PC-Spiel

