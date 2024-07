115.000 Euro für 30 Sekunden: gamescom verrät, wie viel Geld man für das Rampenlicht der Opening Night hinblättern muss

Spiele wie Diablo 4 oder Stalker 2 legen für einen Auftritt bei der gamescom einen ordentlichen Batzen Geld hin.

Nach dem Summer Game Fest im Juni steht schon im August das nächste große Spieleevent an. Auf der gamescom werden viele wichtige Spiele wie Diablo 4, World of Warcraft und Stalker 2 auftreten und dafür tief in die Tasche greifen. Wie viel die Publisher genau für einen Platz bei der Opening Night Live zahlen, ist jetzt auf der Website der gamescom zu sehen.

So viel kostet ein Platz bei der Opening Night

Soll ein Spiel beim Hauptevent zu sehen sein, werden mindestens 115.000 Euro fällig, längere Slots sind dagegen noch teurer:

30 Sekunden: 115.000 Euro

115.000 Euro 60 Sekunden: 165.000 Euro

165.000 Euro 90 Sekunden: 215.000 Euro

215.000 Euro 120 Sekunden: 265.000 Euro

Deutlich weniger kostet ein Auftritt in der voraufgezeichneten Pre-Show zur Opening Night Live. Hier bewegen sich die Preise zwischen 57.500 und 132.500 Euro.

Beides ist immer noch deutlich günstiger als ein Auftritt beim Summer Game Fest. Hier kosteten 120 Sekunden bei der Opening Night Live dieses Jahr sogar 450.000 Euro.

Für unabhängige Entwickler und Publisher, die weniger als 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen, stehen auf der gamescom außerdem eine begrenzte Anzahl von Wildcard-Plätzen zur Verfügung. Bei der Opening Night Live werden also auch einige Indie-Titel auftreten. Einige Kandidaten seht ihr im Trailer zur Indie-Arena:

2:30 Großes Geheimtipp-Potenzial auf der gamescom 2024: Die Spiele der Indie-Arena im Trailer

Schon alles ausgebucht

Ungeachtet der Kosten sind inzwischen schon alle Plätze beim zweistündigen Hauptevent der gamescom ausgebucht. Es wird uns am 24. August also eine mit Neuankündigungen und Trailern vollgepackte Show erwarten.

Für Publisher und Entwickler ist das Rampenlicht der gamescom sehr wertvoll. Schon letztes Jahr konnte die dortige Opening Night Live einen Allzeitrekord bei den Zuschauerzahlen verzeichnen.

Wollt ihr euch die Opening Night Live ansehen oder seid sogar in Köln zu Besuch? Dann findet ihr in unserer großen Übersicht zur gamescom alle wichtigen Informationen zu der Spielemesse. Unter anderem listen wir euch auch alle bestätigten Spiele auf. Mit dabei ist auch die neue Erweiterung für Diablo 4. Wir durften Vessel of Hatred inzwischen sogar schon ausprobieren, unser Fazit lest ihr in unserer Preview.