Mit den Kollegen von MeinMMO packen wir euch über 160 Seiten Guides zur neuen WoW-Erweiterung ins Heft.

Wer GameStar schon länger kennt, liest und schaut, ist bestimmt schon über unsere Redaktionsgilden »Die Horde von Muh« (ausschließlich Tauren!) und »Diener des Humpens« (Zwerge, was sonst) gestolpert. Natürlich war ich in beiden fleißig unterwegs und kann mich noch gut an die Abenteuer mit Heiko, Micha, Martin & Co. erinnern. Erstaunlich, denn schließlich ist das alles fast 20 Jahre her! Aber es waren eben auch viele, viele emotionale, begeisternde, mitreißende Stunden – so wie man das vom MMO-Genre-Primus eben auch erwartet.



Irgendwann musste ich dann aber vom aktiven WoW-Dienst zurücktreten (Kinder! Arbeit!), und habe das Spiel mehr weniger nur noch über unsere Sonderhefte und die News auf GameStar.de verfolgt. Doch jetzt sind die Kinder groß und Blizzard bringt mit The War Within die perfekte Erweiterung für den Wiedereinstieg (was nicht heißt, dass Neulinge und Veteranen enttäuscht sein werden). Ein Glück, dass wir auch zum neuen Kapitel von World of Warcraft ein fettes Sonderheft parat haben!

164 Seiten für Neueinsteiger und Veteranen

Auf 164 Seiten nehmen euch die WoW-Profis von Mein-MMO.de und GameStar mit in die Unterwelt von Azeroth. Denn dort sammelt der Herold der Leere seine Truppen für einen vernichtenden Angriff. Damit ihr von diesem Ansturm der Finsternis nicht schon zum Auftakt der Weltenseelen-Saga überrannt werdet, haben wir jede Menge Tipps für euch!

Mit unseren Heldentalent-Guides für jede Klasse nutzt ihr die neuen Möglichkeiten des Helden-Tunings voll aus und baut euch den perfekten Recken. Mit dem entreißt ihr dank unserer Tipps den neuen Schatz-Dungeons alle Kostbarkeiten – egal ob als Einzelkämpfer oder zusammen mit bis zu vier Freunden. Ausführliche Guides erklären zudem die innovative Kriegsmeuten-Mechanik sowie die Besonderheiten des neuen Volkes der Irdenen. Kurz: Wer unser Sonderheft hat, braucht sich vor der Bedrohung aus der Tiefe nicht mehr zu fürchten!

Mit unserer Hilfe gegen die Unterwelt

Unser großes MMO-Sonderheft zu World of Warcraft: The War Within bietet euch das volle Infopaket zur Mega-Erweiterung. Mit diesem dicken Sonderheft bekommt ihr:

164 Seiten zum Auftakt der Weltseelen-Saga

Heldentalente erklärt: so baut ihr den für euch perfekten Charakter

Kriegsmeuten-Mechanik optimal nutzen

Die Irdenen: diese Besonderheiten müsst ihr beachten

Ab in die Tiefen: Schatz-Dungeons effektiv leerräumen

Taktiken für alle Dungeons und ihre Bosse

XXL-Doppelposter

Das Heft gibt’s wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Der Clou: Wir sind schon jetzt fleißig beim Spielen und können euch deshalb das Heft voraussichtlich bereits am 23. August 2024 anbieten, also sogar ein paar Tage vor dem Spielstart. Wenn alles klappt, kommt das Epaper sogar noch mal ein paar Tage vorher. Das gibt euch genügend Zeit, anhand unserer Guides euer neues Abenteuer in Azeroth planen.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!