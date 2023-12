Das GameStar-Team wünscht euch frohe Weihnachten!

Wir hätten natürlich daran denken können, bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier ein Foto zu schießen. Aber das wäre zu einfach gewesen. Also müsst ihr mit diesem Teams-Teamfoto der Restmannschaft vorliebnehmen. Weihnachten kommt aber auch echt immer überraschend.

Liebe GameStar-Leserinnen und Leser,

Was war das denn bitte für ein grandioses Spielejahr!? Angefangen mit Hogwarts Legacy im Februar über Zelda: Tears of the Kingdom im Mai und Diablo 4 im Juni bis hin zu Baldur’s Gate 3 im August, Alan Wake 2 im Oktober und Pioneers of Pagonia im Dezember.

Wenn es nach uns ginge, könnte das gerne auch 2024 so weitergehen. So macht Arbeiten Spaß! Dass wir uns gerade so richtig pudelwohl in unserem Redaktionsalltag fühlen, liegt aber nicht nur an den famosen Spielen, sondern auch an euch. Und dafür wollen wir uns bei euch herzlich bedanken.

Danke, GameStar-Community

Danke, dass ihr gemeinsam mit uns die Welt von Zelda Tears of the Kingdom entdeckt, dass ihr uns eure absurdesten Baldur’s Gate 3 Geschichten erzählt und dass ihr euch stark für ein positives Miteinander macht. Das ist gerade angesichts der vielen Kontroversen, die es auch dieses Jahr im Gaming gab, keine Selbstverständlichkeit.

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Eure Kommentare, Forenpostings, Mails und Nachrichten auf Social Media machen die GameStar und uns als Redaktion jeden Tag ein Stückchen besser. Sie lassen uns wissen, dass wir hier nicht nur die weltbeste Community haben, sondern auch einen der besten Jobs, den man sich wünschen kann. Danke dafür!

Mit voller Kraft ins neue Jahr

Wenn das Spielejahr 2024 auch nur halb so gut wird, wie 2023, dann geht auch nächstes Jahr hier amtlich die Party ab. Und selbst, wenn sich noch einige Verschiebungen oder enttäuschende Releases einschleichen sollten, haben wir auch unabhängig von neuen Spielen schon jede Menge fantastische Dinge geplant.

Und jetzt, wo Martin Deppe endlich wieder heimgekehrt ist, sind wir eh für alle Eventualitäten und mit voller Sonderheft- und Guidepower gerüstet.

Da wäre beispielsweise die CAGGTUSs 2024, auf der wir wieder als Medienpartner am Start sind und hoffen, einige von euch in Person treffen zu können. Und natürlich sind auch schon wieder jede Menge Ausgaben von Find Your Next Game geplant. Von einer abgesagten E3 lassen wir uns da natürlich nicht stoppen.

2:46 Das GameStar-Team wünscht frohe Weihnachten

Ihr seht schon, 2024 wird eine Gaudi. Und weil uns langsam die Adjektive für »großartig« ausgehen, machen wir es jetzt nochmal kurz und schmerzlos:

Wir wünschen euch frohe Weihnachten im Kreise eurer Liebsten, ein paar erholsame Feiertage und natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen!

Euer GameStar-Team