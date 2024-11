GameStop schließt alle Filialen in Deutschland, rund 500 Beschäftigte werden entlassen

GameStop schließt die letzten Filialen in Deutschland.

In Deutschland gab es zuletzt nur noch 69 GameStop-Filialen des US-Händlers. Wie Gameswirtschaft berichtet, werden diese offenbar zum 31. Januar 2025 auch noch geschlossen. Bestätigt wurde dies seitens GameStop noch nicht, doch innerhalb der Branche gibt es seit Donnerstag-Vormittag erste Hinweise auf dieses Vorhaben.

Filialleiter und Mitarbeitende bereits informiert

Demnach seien zunächst die Filialleiterinnen und Filialleiter über die Entscheidung informiert worden, die dies bereits den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitteilten. So nehme das Personal auch keine Vorbestellungen mehr entgegen und der Verkauf von Gutscheinen wurde eingestellt.

Betroffen sind die letzten 69 Filialen in Deutschland und damit landesweit 500 GameStop-Beschäftigte. In den letzten Jahren hatte der US-Händler in Europa immer wieder Hunderte von Filialen geschlossen, zuletzt traf es in 2023 etwa 100 deutsche Filialen, vor allem in mittelgroßen Städten.

Trotz des kurzen Aufschwungs, der 2021 durch einen Reddit-Hype um GameStop-Aktien ausgelöst wurde, konnte sich das Unternehmen in den letzten Jahren nicht stabilisieren. In Europa ist der Spielehändler aktuell deshalb nur noch Frankreich, Italien und Deutschland vertreten, aber auch diese Posten schwinden jetzt langsam dahin.

Eine offizielle Stellungnahme der GameStop Deutschland GmbH im baden-württembergischen Tannheim gibt es gerade noch nicht. Sobald sich daran etwas ändert, teilen wir euch das in diesem Artikel mit.