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Garfield prägte die Wochenenden von uns 90er-Kindern, jetzt bekommt der faule Lasagne-Fresser ein neues Spiel. Der Endgegner: Montag!

Im neuen Plattformer Garfield - Escape from Monday muss der getigerte Kater einem Albtraum entkommen, in dem ihn Gemüse und Spinatlasagne verfolgen.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
22.06.2026 | 16:21 Uhr

So viel Käse könnte nicht einmal Garfield verdrücken, oder etwa doch? So viel Käse könnte nicht einmal Garfield verdrücken, oder etwa doch?

Faulenzen, Lasagne fressen und den Besitzer ärgern: Das geruhsame Katzenleben von Kater Garfield hat uns in Comics, Filmen und Serien zum Nichtstun inspiriert. Seit langer Zeit räkelt sich Garfield auch auf Computerbildschirmen. Schon 1986 erschien mit Create with Garfield das erste Videospiel mit dem Stubentiger (für Apple 2, den Commodore 64 und MS-DOS).

Mit Garfield - Escape from Monday wurde jetzt der neueste Auftritt des gemütlichen Katers angekündigt. Der 3D-Plattformer thematisiert natürlich Garfields Lieblingsfutter: Lasagne.

Ein vitaminreicher Albtraum

Für den Beginn des Abenteuers ist natürlich Garfields Besitzer Jon verantwortlich. In einem Versuch, seinem Kater eine Diät anzudrehen, setzt er ihm Spinatlasagne vor, eine teuflisch gesunde Variante von Garfields Leibspeise. Kurz danach findet sich der Arme in einem furchtbaren Albtraum wieder:

Video starten 0:55 In Garfield - Escape from Monday muss der berühmte Kater einem Albtraum voller Gemüse entkommen

Im Spiel durchwandern wir also Garfields Träume und die sehen entsprechend kalorienreich aus: Welten aus Käse, Hotdogs, Pommes und natürlich jeder Menge Lasagne. Nur die Albträume sind voll mit gesundem Gemüse und Gegnern (zum Beispiel eine Maus in einem Mech!). Zum Glück wird der Kater aber von seinen Freunden Odie, Arlene und Pooky unterstützt.

Die Entwickler versprechen außerdem Truthahn-, Surfer- und Cowboy-Anzüge, die ihm unglaubliche Fähigkeiten verleihen. Die wichtigen Skills von Garfield bleiben aber natürlich sein unbändiger Appetit und die Fähigkeit, immer auf den vier Pfoten zu landen.

Das Entwicklerstudio hinter dem neuen Garfield-Spiel ist das französische OSome Studio, das sich mit Comicfiguren gut auskommt. OSome hat schon mehrere Spiele zu Asterix & Obelix sowie den Schlümpfen entwickelt. Ein kurzer Blick auf Steam zeigt, dass die Titel bei Spielerinnen und Spielern nicht immer außerordentlich gut ankamen.

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Wie gut Garfield - Escape from Monday gelingt, erfahren wir schon bald: Das Spiel erscheint am 24. September 2026 für den PC, PS 5 und Xbox Series X/S. Wir haben natürlich nachgeschaut: Der Release ist nicht am Montag, sondern am Donnerstag - Glück für Garfield.

Neben dem Releasedatum sind auch schon die Systemanforderungen bekannt: Mit empfohlenen 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und einer GTX 1070 ist das Spiel wohl längst nicht so (hardware-)hungrig wie der Kater in der Hauptrolle.

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