Steam Game Festival: Ab heute könnt ihr über 40 unveröffentlichte Spiele testen

Bereits zur Game Developer Conference 2019 konntet ihr die vorgestellten Spiele über Steam im Game Festival eine kurze Zeit lang selbst ausprobieren. Dieses Jahr wird die Messe selbst zwar nicht stattfinden, die Demos selbst wird es dennoch geben. Bereits heute Abend geht es los.

Was gibt es zu sehen? Genaue Titel für das Event wurden noch nicht angekündigt. Bisher gibt es nur die Ansage, dass ihr so mehr als 40 Spiele ausprobieren könnt. Zudem soll die Veranstaltung in Zukunft häufiger als nur einmal im Jahr stattfinden und auch an einer Ausweitung auf andere Plattform außer dem PC arbeitet man.

Der Termin: Die digitale Messe startet bereits heute Abend, am 18. März 2020 um 18 Uhr. Das Ende ist fünf Tage später, am 23. März 2020 um 18 Uhr deutscher Zeit.

The Spring edition of @thegamefestival launches tomorrow at 10AM PT on @Steam Play and download for free first-look versions of over 40+ games originally set for GDC 2020 pic.twitter.com/WG3vBHzts9 — The Game Festival (@thegamefestival) March 17, 2020

Was gab es 2019?

Geoff Keighley gründete die Veranstaltung im Jahr 2019 als Weg, jedem Interessierten zu erlauben, an der Spielemesse teilzunehmen. Titel die man sonst nur vor Ort anspielen kann, werden so kurze Zeit für jeden online verfügbar gemacht.

2019 konntet ihr 13 Spiele antesten. Unter denen befanden sich unter anderem das Remake von System Shock, Carrion, The Drifter und Eastward. Dieses Jahr hat man das Angebot also mehr als verdoppelt.