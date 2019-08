Gearbox kündigt Homeworld 3 an, Release liegt aber noch in weiter Ferne

Die Mutter aller 3D-RTS-Spiele erwacht endlich aus ihrem langen Kälteschlaf, zumindest was die Hauptspiele angeht. 16 Jahre nach dem zweiten Teil entwickelt Blackbird Interactive Homeworld 3. Das Spiel wurde während der Pressekonferenz des Publishers Gearbox auf der PAX West offiziell angekündigt. Auf einen baldigen Release können wir vorerst aber noch nicht hoffen.

Blackbird Interactive ist das kanadische Studio, das von vielen ehemaligen Relic-Mitarbeitern gegründet wurde, dem Entwicklerstudio der beiden ursprünglichen Spiele. Das Team hinter Homeworld 3 besteht daher zu großen Teilen aus echten Veteranen, die entweder an den Originalen oder der Remasterered Version von 2015 beteiligt waren.

Verantwortlich für das Projekt ist beispielsweise wieder Studioleiter Rob Cunningham, der bislang bei jedem Teil der Homeworld-Serie involviert war.

Wann ist der Release?

Die Ankündigung auf der PAX macht zwei Sachen sehr deutlich:

Es wird ein vollwertiger Nachfolger, der die Geschichte von Homeworld 1 & 2 fortsetzt. Die Entwicklung hat gerade erst begonnen.

Das Team hat erst vor wenigen Monaten mit ihrer Arbeit angefangen. Das Spiel befindet sich also gerade noch in der Pre-Production. Aus diesem Grund können sich die Entwickler auch noch auf kein konkretes Releasedatum festlegen. Ihr grobes Ziel ist aber das vierte Quartal 2022.

Das zeigt sich auch an den ersten Bildern, bei denen es sich »nur« um einige Konzeptzeichnungen handelt. Die gezeigten Schlachtschiffe und Kampfjäger sorgen bei Homeworld-Fans aber schon jetzt für große Augen. Homeworld 3 soll laut CEO Cunningham genau das bieten, was sich die Fans wünschen.

"Homeworld 3 soll das Optimum der epischen Weltraum-Schlachten werden. Es wird genau den Ton und die Stimmung von Homeworld einfangen und sie auf eine gleichzeitig erwartungsgemäße wie reizvolle und gehaltvolle Art wiedergeben. Es wird eine Erweiterung der Story geben mit interessanten Wendungen und überwältigenden Schauplätzen, die neue wie alte Fans ansprechen werden. "

Im Klartext bedeutet das: Taktische Weltraumschlachten in Echtzeit in einer vollwertigen dreidimensionalen Umgebung. Die Story wird vermutlich wieder in einer klassischen Singleplayer-Kampagne erzählt, die aus mehreren Mission besteht. Dabei ist wohl auch wieder die Flottenkommandantin Karan S'jet, die im Ankündigungstrailer kurz zu sehen ist.

Crowdfunding-Kampagne will nur einen Dollar erlösen

Seit 2013 ist das Publishing Label des Borderlands-Entwicklers Gearbox für die Marke Homeworld verantwortlich. Und auch, wenn es sich bei Blackbird um ein Indie-Studio handelt, fungiert Gearbox Publishing wie bereits bei Homeworld Remastered und Homeworld: Deserts of Kharak als Lizenz- und Geldgeber.

Nichtdestotrotz wird es zu Homeworld 3 eine eigene Crowdfunding-Kampagne geben, die über das Investoren-Unternehmen Fig abgehandelt wird, das unter anderem von Brian Fargo und Tim Schafer gegründet wurde. Allerdings soll die Kamapagne nur dazu dienen, zusätzliche Inhalte zu ermöglichen und den Fans die Gelegenheit geben, an der Entwicklung mitzuwirken. Deshalb liegt das Finanzierungsziel auch lediglich bei einem Dollar. Die Fig-Kampagne wird 30 Tage lang dauern.