Gerade könnt ihr bei Steam fast alle C&C-Spiele für nur 6 Euro abstauben

Ein Stück Spielegeschichte könnt ihr bei Steam gerade für 6 Euro eintüten.

Ihr beabsichtigt einige der größten Klassiker der Echtzeit-Strategie dieses Jahr nachzuholen und dabei ein wenig Geld sparen? Dann gibt es für euch keinen Weg an Steam vorbei. Auf Valves allbekannter PC-Plattform läuft derzeit eine große Rabattaktion rund um Command & Conquer.

Hier könnt ihr derzeit die gesamte C&C-Reihe einsacken und müsst dafür weniger Geld ausgeben, als für einen Döner – vor sechs Jahren! Es reichen sechs Euro, und 30 Jahre Spielegeschichte gehören euch.

1:54 »Kane lebt«: Als Command & Conquer den Messias zurückbrachte, flippten Fans aus

Das steckt alles im Bundle

Das C&C-Bundle umfasst sämtlich für den PC veröffentlichte Spiele, die Command & Conquer im Namen tragen. Ihr könnt also die vollständige Historie dieser wegweisenden Strategie-Reihe nacherleben, wenn ihr denn die Zeit und die Nerven dafür habt. Vom Beginn mit dem Tiberiumskonflikt bis zum bislang letzten vollwertigen C&C namens Tiberian Twilight ist alles dabei.

Allerdings reicht es im Falle von C&C, sich eher auf die Spieler aus der Hochzeit der Reihe zu konzentrieren. Hinten raus ging den Spielen bereits qualitativ die Luft aus und die ersten Spiele der Serie sind mittlerweile technisch derart überholt, dass sich hier höchstens ein flüchtiger Blick noch lohnt.

Glanzstücke wie C&C: Generals oder C&C: Alarmstufe Rot 2 könnt ihr aber auch heute noch durchaus sorglos in Angriff nehmen. Das ist die komplette Liste der Spiele im Bundle:

Command & Conquer

Command & Conquer: Der Ausnahmezustand

Command & Conquer: Alarmstufe Rot

Command & Conquer: Alarmstufe Rot: Gegenschlag

Command & Conquer: Alarmstufe Rot: Vergeltungsschlag

Command & Conquer: Tiberian Sun

Command & Conquer: Tiberian Sun Feuersturm

Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2

Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 und Yuris Rache

Command & Conquer: Renegade

Command & Conquer: Generäle

Command & Conquer: Generäle - Die Stunde Null

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

Command & Conquer 3: Tiberium Wars: Kanes Rache

Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3

Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3: Uprising

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight

Sogar der Ego-Shooter-Ableger Renegade hat es in dieses Bundle geschafft, falls ihr abseits der klassischen Echtzeit-Strategie in Erinnerungen schwelgen wollt. Ganz aufmerksamen C&C-Fans wird aber auffallen, dass die Auswahl an Spielen technisch gesehen nicht komplett vollständig ist.

Es fehlt etwa das absurde Multiplayer-Spin-Off Sole Survivor, das in Deutschland (glücklicherweise) nie erschienen ist und auch das Alamrstufe-Rot-Addon Gegenangriff wird vermisst. Welches C&C uns insgesamt am besten gefällt, könnt ihr in unserem Top-Ranking nachlesen:

Das Remaster nicht vergessen

Ebenfalls nicht enthalten in dem Bundle ist das C&C Remaster von 2020. Die Collection besteht aus den ersten beiden Spielen der Reihe, beinhaltet also Der Tiberiumkonfilkt und Alarmstufe Rot - inklusive aller Erweiterungen.

Damit werden auch die ersten beiden Spiele deutlich zugänglicher, wenn es sich auch vor allem um optische Remaster handelt und eben um keine kompletten Remakes. Da auf Steam aber gerade alle C&C--Inhalte günstiger sind, gilt das auch für die Remaster Collection. Die könnt ihr gerade ebenfalls für sechs Euro einstecken.

Ihr spart also 14 Euro. Bis zum 13. März läuft die Rabattaktion noch bei Steam. Danach kehren die C&C-Spiele zu ihren normalen Preispunkten zurück - was aber immerhin inzwischen auch gar nicht mehr so viel ist wie noch in der Vergangenheit.