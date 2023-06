Für Plus-Mitglieder: Gewinnt eine von 3 Diablo 4 Collectors Boxen

Es ist wieder Zeit für epische Schlachten, guten Loot und viele wundervolle Stunden vor dem PC oder der Konsole! Diablo 4 steht in den Startlöchern. Seit dem 02. Juni 2023 können Besitzerinnen und Besitzer der Digital Deluxe, sowie Ultimate Edition sich in das Getümmel werfen, alle anderen stoßen ab dem 6. Juni 2023 dazu.

Höchste Hölleneisenbahn also, um noch ein paar Geschenke zum Release zu verteilen!

Hinweis: Solltet ihr euch neu auf GameStar.de registrieren und ein Plus-Abo abgeschlossen haben, ist die Gewinnspielteilnahme ca. eine Stunde nach Neuanmeldung gesperrt. Solltet ihr also eine Fehlermeldung erhalten, könnt ihr es später nochmal versuchen.

Gemeinsam mit Blizzard verlosen wir insgesamt drei Sammlerboxen von Diablo 4 unter allen Plus-Userinnen und -Usern. Wie jeder gute Schatz sind die Boxen in ihrer Stückzahl limitiert und kosten pro Stück etwa 110 Euro. Gewinnt ihr eine von unseren drei Boxen, zahlt ihr nicht mal Versand.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich auf den grünen Button drücken und das untenstehende Formular ausfüllen:

Das ist in der Box enthalten:

Kerze der Schöpfung

Okkultes Mauspad

Stoffkarte von Sanktuario

Sammelpin der Horadrim

Artbook: Diablo IV– Collector's Edition

2 mattierte Kunstdrucke – 47cm x 27,4cm

Hier seht ihr nochmal alle Inhalte auf einen Blick.

Wichtig: Ein Spielkey zu Diablo 4 ist in der Box nicht(!) enthalten.

Wer sich bisher noch kein Ticket für die Dämonenjagd besorgt hat, oder erst nach unserem GameStar Test zu Diablo 4 überzeugt wurde, kann das Spiel auf der offiziellen Diablo-4-Homepage für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, sowie PlayStation 5 und 4 kaufen.

Wer sich die Inhalte der Box im Bewegtbild ansehen mag findet hier unser Unboxing. Wir möchten uns im Vorfeld für die schlechte Tonqualität entschuldigen:

Nochmal alles zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am 07. Juni 2023 um 11 Uhr. Die Gewinner losen wir zeitnah nach Ablauf des Gewinnspiels aus und benachrichtigen sie per Mail. Ihr nehmt nur am Gewinnspiel teil, wenn ihr das Gewinnspiel-Formular ausfüllt, das ihr mit Klick auf den grünen Button oben im Artikel erreicht.

Bitte nehmt zur Kenntnis, dass nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen können. Bei Gewinnern aus der Schweiz fallen gegebenenfalls Zollkosten an, die vom Gewinner selbst übernommen werden müssen.