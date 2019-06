Ghost Recon: Breakpoint rudert zurück - es gibt nun doch KI-Kollegen

Jon Bernthal ist der Cover-Star von Ghost Recon: Breakpoint. Kein Wunder, dass Ubisoft ihn ins Zentrum der E3-Präsentation ihres Spiels rückt. Im neuen Render-Trailer trommelt er als Schurke Cole D. Walker seine Söldnertruppe The Wolves zusammen, allerdings findet eine der spannendsten Ankündigungen ganz abseits der Bernthal-Show statt.

Die Community Developerin von Ubisoft Paris kündigt nämlich an, dass es sehr wohl KI-Gefährten im Singleplayer-Modus von Ghost Recon: Breakpoint geben wird. Offenbar haben die Entwickler hier rasch auf das Feedback der Spieler nach dem ursprünglichen Reveal des Spiels reagiert. Ursprünglich sollte Hauptfigur Nomad in der Kampagne nämlich zu Beginn des Spiels alle seine Gefährten verlieren. Doch nun lässt man uns offenbar die Wahl.

Bereits in Wildlands wurde die Option nachgepatcht, KI-Kollegen an- oder auszuschalten. Spannend bleibt die Frage, ob die Entwickler so kurzfristig auch neue Dialoge für die eigenen Ghosts aufzeichnen - oder die Story trotzdem so tut, als sei Nomad alleine unterwegs. So wird es nämlich voraussichtlich der Koop handhaben. In jeder Zwischensequenz sieht sich der jeweilige Spiel selbst als Hauptfigur Nomad. Alle anderen Team-Mitglieder werden ausgeblendet.

Da wir selbst natürlich auch auf der E3 2019 vor Ort sind, werden wir möglichst alles zu Breakpoint in Erfahrung bringen und halten euch zu den Details dieser Änderung auf dem Laufenden. Ghost Recon: Breakpoint erscheint am 15. November 2019. Es gibt übrigens auch einen neuen Gameplay-Trailer, der allerdings keine neuen Aspekte des Spiels beleuchtet: