Dan Aykroyds Glaube an eine Fortsetzung der beliebten Kultfilmreihe Ghostbusters ist unerschütterlich. Seit Jahren schon plant der Schauspieler und Mitgestalter der Reihe mit einem dritten Film, nach den beiden ersten Kinohits »Ghostbusters - Die Geisterjäger« (1984) und »Ghostbusters II« (1989) von Regisseur Ivan Reitman mit Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis und Ernie Hudson als Geisterjäger.

Zuletzt ging mit dem Ghostbusters-Film von Regisseur Paul Feig der Versuch einer Neuauflage der Kultreihe gehörig schief. Die neuen Geisterjäger in der Kinokomödie aus dem Jahr 2016, dargestellt von Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon und Leslie Jones, kamen weder bei den Kritikern noch beim Publikum gut an. Der Film wurde zum mächtigen Flop an den Kinokassen, ein geplantes Sequel wurden auf Eis gelegt.

Dan Aykroyd bestätigt Drehbuch zu Ghostbusters 3

Nun heizt Dan Aykroyd die Diskussion über einen dritten Ghostbusters-Film in einem akutellen Interview wieder mächtig an. Im Gespräch mit Dan Rather von AXS TV bestätigt er die Arbeit an einem Drehbuch zu Ghostbusters 3.

Baldiges Wiedersehen mit den Original Geisterjägern?

Wenn es nach ihm geht, soll es schon bald zu einer Wiedervereinigung mit den verbliebenden Ghostbusters-Stars kommen. Nach dem Tod von Schauspieler Harold Ramis, der gemeinsam mit Dan Aykroyd auch die Drehbücher zu den beiden Ghostbusters-Filmen verfasste, sind nur noch Bill Murray und Ernie Hudson neben Aykroyd von den Originalschauspielern übrig.

Auch wenn die Neuigkeit den Ghostbusters-Fans gefallen dürfte, so sei doch an dieser Stelle angemerkt, dass Dan Aykroyd sich schon seit Jahrzehnten für einen dritten Film starkmacht. Bisher zeigte sich vor allem Bill Murray von der Idee eines Revivals wenig begeistert, vielleicht hat er ja nach seinem Gastauftritt im neuen Ghostbusters-Film seine Meinung geändert.

Eine direkte Fortsetzung zum zweiten Film gibt es bereits in Form des Ghostbusters-Videospiels, dessen Story zwei Jahre nach den Ereignissen aus dem letzten Film einsetzt und beispielsweise die Ursprünge des Schleims erklärt. Doch inzwischen sind noch einige weitere Spiele zur Reihe erschienen.