Ghostrunner geht in die zweite Runde: Der Cyberpunk-Slasher mit schnellen Parkour-Einlagen wird fortgesetzt, wie Publisher 505 Games und Entwickler One More Level bekanntgaben. Die Ankündigung von Ghostrunner 2 folgt auf starke Verkäufe des Vorgängers, die sich auf um die 600.000 belaufen.

Der Publisher erklärt weiter, dass man das Potenzial erkenne, »Ghostrunner zu einer starken Marke auszubauen«. Das impliziert, dass künftig weitere Nachfolger kommen könnten, wenn auch Ghostrunner 2 ein Kassenschlager wird.

Raffaele Galante, einer der beiden Chefs der 505-Muttergesellschaft Digital Bros, erklärt:

"Wir sind besonders aufgeregt über den zukünftigen Release von Ghostrunner 2. Zusammen mit One More Level haben wir ein fesselndes Videospiel erschaffen. Diese neue Zusammenarbeit festigt die Präsenz von 505 Games im polnischen Spielemarkt, der unter den Vordersten in Europa für Spieleentwicklung und Talente rangiert. Wir werden den polnischen Markt genau im Blick behalten und unser Portolio verbessern und erweitern - mit Spielen, die den Geschmack der gesamten Gaming-Community treffen."

Erfolgreich und beliebt

Steam-Spieler feiern Ghostrunner zu Tausenden: Aus über 18.000 Bewertungen geht ein Schnitt von 91 Prozent positiven Reviews hervor. Die Presse stimmt überwiegend in das Lied mit ein: Auf Metacritic erreicht das Cyberpunk-Spiel einen Schnitt von 81 Punkten aus 64 erfassten Tests.

Auch uns konnte Ghostrunner im Test überzeugen. Kollege Alex Ney lobt die flüssige Action sowie den hohen Schwierigkeitsgrad und vergibt eine starke 85er-Wertung. Ergänzend gibt's auch unser Testvideo, das euch das flotte Gameplay zeigt:

In Ghostrunner steuert ihr in der Ego-Perspektive möglichst geschickt durch große Level und müsst von Sprüngen, Wandläufen und schnellem Ausweichen Gebrauch machen. Außerdem zerteilt ihr gefährliche Feinde mit eurem Neonschwert und könnt die Zeit verlangsamen - etwas, das wegen des knackigen Schwierigkeitsgrads auch dringend nötig ist.