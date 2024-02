Star Wars: Gefeuerte Darstellerin verklagt Disney - und ausgerechnet Elon Musk finanziert sie dabei

Weil Gina Carano 2021 aufgrund ihrer eigenen Aussagen von Disney und Lucasfilm gefeuert wurde, zieht sie jetzt vor Gericht. Unter anderem fordert sie ihre Rolle als Cara Dune zurück. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Gina Carano zieht gegen Disney vor Gericht - und zwar mit der finanziellen Unterstützung von Elon Musk. Die ehemalige Star-Wars-Darstellerin verklagt Disney wegen Diskriminierung , nachdem sie 2021 von Lucasfilm gefeuert wurde.

Für Staffel 3 von The Mandalorian und das mittlerweile längst gestrichene Spin-off Rangers of the New Republic durfte Carano entsprechend nicht als Cara Dune zurückkehren. Ausschlaggebend für ihre Entlassung waren Aussagen, die die Darstellerin auf Social Media tätigte - allen voran Twitter, das heute als X Elon Musk gehört.

Warum Gina Carano von Disney gefeuert wurde

So teilte Carano rechte Verschwörungstheorien und stellte sich gegen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und ebenso die BlackLivesMatter-Bewegung. Außerdem verglich sie die angebliche Ablehnung republikanischer Politiker mit der systematischen Verfolgung von Juden während des Holocausts - wir berichteten darüber.

Das sorgte für viel Unmut in der Star-Wars-Community: Unter #FireGinaCarano sprachen sich zahlreiche Fans für die Entlassung der Darstellerin von Cara Dune aus. Lucasfilm verkündete daraufhin am 10. Februar 2021 mit einem klaren Statement gegenüber io, sich von Gina Carano getrennt zu haben:

Gina Carano ist aktuell nicht länger bei Lucasfilm angestellt und es gibt derzeit keine Pläne, dass sie es in der Zukunft sein wird. [Caranos] Social-Media-Beiträge, welche Menschen aufgrund ihrer kulturellen oder religiösen Identitäten verunglimpfen, sind abscheulich und inakzeptabel.

Seit ihrer Entlassung durch Disney ist Carano ziemlich von der Oberfläche verschwunden, was neue Rollen angeht. 2022 war sie zuletzt in dem Western Terror on the Prairie und My Son Hunter zu sehen - Letzteres ist eine Art Fake-Biopic, vertrieben dem Newsportal Breitbart, das als Sprachrohr der amerikanischen rechtsextremen Alt-Right-Bewegung gilt.

Elon Musk finanziert Gina Caranos Disney-Klage

Für ihre Klage erhält Gina Carano finanzielle Unterstützung durch Elon Musk, der zuvor jedem Hilfe versprochen hatte, der aufgrund eigener Aussagen bei X (ehemals Twitter) diskriminiert wurde. Musk selbst fiel in den letzten Monaten immer wieder durch das Teilen rechter und antisemitischer Verschwörungstheorien auf.

Carano argumentiert, dass sie von Disney und Lucasfilm belästigt und diffamiert wurde, weil sie nicht mit den Standpunkten des Konzerns übereinstimmte. Ihr zufolge mussten andere Darsteller wie zum Beispiel Pedro Pascal aufgrund ihrer progressiven Posts (die übrigens nicht in eine diskriminierende Richtung gehen) keine Konsequenzen seitens Disney erfahren.

In ihrer Klage (via The Hollywood Reporter) verlangt Carano nun, von Disney wieder in der Rolle von Cara Dune angestellt zu werden - unter anderem für ihren versprochenen Part in Rangers of the New Republic. Außerdem fordert sie Schadensersatz für alle Gagen und Bonuszahlungen, auf die sie seit ihrer Entlassung verzichten musste.

Übrigens: The Mandalorian wird als Kinofilm fortgesetzt, bei dem Jon Favreau die Regie übernimmt. Ob damit eine vierte Staffel der Star-Wars-Serie vom Tisch ist, bleibt aktuell noch offen.