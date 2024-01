Neuer Star-Wars-Film angekündigt: Zwei Fanlieblinge bekommen jetzt ihren großen Kino-Auftritt

Von Disney Plus ins Kino: The Mandalorian wird als Film fortgesetzt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Disney und Lucasfilm haben offiziell einen neuen Star-Wars-Film angekündigt: The Mandalorian & Grogu dreht sich (wenig überraschend) um das beliebte Duo, deren Abenteuer sich bereits über eine drei Staffeln starke TV-Serie bei Disney Plus erstreckt.

Das ist zu The Mandalorian & Grogu bekannt

Dabei übernimmt ein alter Bekannter die Regie: Jon Favreau (Iron Man, König der Löwen) arbeitete bereits zuvor eng mit dem neuen Lucasfilm-CCO Dave Filoni bei The Mandalorian zusammen. Jetzt setzt Favreau das große Kino-Projekt um Din Djarin und Baby Yoda in Szene.

Wann startet The Mandalorian & Grogu? Ein Release-Termin für den neuen Star-Wars-Film ist aktuell nicht bekannt. Wir wissen aber zumindest, dass die Produktion noch 2024 beginnen soll. Damit wäre ein Kinostart in 2026 nicht auszuschließen, 2025 wäre wahrscheinlich schon zu sportlich.

Nicht der einzige Mandalorian-Film : Die Ankündigung bezieht sich übrigens nicht auf den geplanten Kinofilm von Dave Filoni, der als großes Finale seiner Star-Wars-Serien zu verstehen ist (wie zum Beispiel The Mandalorian, Ahsoka und The Book of Boba Fett). Bei dem neu angekündigten Projekt von Jon Favreau handelt es sich um einen eigenen Film.

Wollt ihr jetzt nochmal eure Erinnerungen an The Mandalorian auffrischen, hilft euch vielleicht der offizielle Serien-Recap weiter:

2:36 The Mandalorian: Serien-Recap bringt euch vor Staffel 3 auf den aktuellesten Stand

Diese zwei Fragen bleiben noch offen

Kommt eine 4. Staffel von The Mandalorian? Schon im Februar 2023 ließ Jon Favreau durchblicken, eine neue Season zu The Mandalorian fertig geschrieben zu haben. Seitdem gab es widersprüchliche Meldungen, ob die vierte Staffel der Star-Wars-Serie in einen Kinofilm umgewandelt wird oder nicht.

Die Ankündigung von The Mandalorian & Grogu beantwortet diese Frage bisher nicht. Es ist sehr gut möglich, dass der Kinofilm parallel zu einer neuen Staffel entwickelt wird - oder aber diese ersetzt hat. Vage Andeutungen von Schauspielerin Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryce) und Stuntman Brendan Wayne ließen zumindest vermuten, dass aktuell an einer vierten Staffel gearbeitet wird.

Berichte von Deadline und Variety implizieren, dass der Kinofilm parallel zu Staffel 4 entsteht.

Kehrt Pedro Pascal als Din Djarin zurück? Aus der Ankündigung geht nicht hervor, ob Pedro Pascal im Star-Wars-Film weiter als der titelgebende Mandalorianer auftritt. Denn Berichten zufolge stand Pascal vor allem bei den bis dato letzten Folgen der TV-Serie kaum mehr vor der Kamera.

Pedro Pascal selbst bezeichnete seine Arbeit für The Mandalorian gegenüber THR vor allem als Voice-Over-Gig , was wahrscheinlich auch seinem ausgelasteten Terminkalender zu verdanken ist. So sorgte zum Beispiel auch seine Verpflichtung für die HBO-Serie zu The Last of Us für Konflikte, außerdem soll Pascal als neuer Superheld eine Schlüsselrolle im Marvel Cinematic Universe übernehmen.

Damit bleibt spannend, ob Pedro Pascal für The Mandalorian zurückkehrt - egal, ob vor der Kamera oder nur in der Tonkabine. Auf Instagram reagierte der Schauspieler auf die Vorfreude durchaus enthusiastisch, was zumindest schon mal Hoffnung macht.

In Staffel 3 von The Mandalorian war Din Djarin gar nicht mehr ohne Helm zu sehen. Und das hat einen einfachen Grund: Pedro Pascal war nicht am Set, lieh seinem Mandalorianer aber weiter die Stimme. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Übrigens: Im selben Atemzug der Ankündigung wurde auch eine zweite Staffel für die Ahsoka-Serie offiziell bestätigt. Dass die kommen soll, ist schon seit einigen Wochen ein offenes Geheimnis. Jetzt wurde die Produktion aber endlich auch von Disney und Lucasfilm bekannt gegeben.

Mehr dazu, was aktuell sonst im Star-Wars-Universum passiert, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von der Ankündigung von The Mandalorian & Grogu: Freut ihr euch auf den neuen Star-Wars-Film oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Würdet ihr parallel dazu ebenfalls eine vierte Staffel der Star-Wars-Serie begrüßen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!