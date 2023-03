The Mandalorian: Jetzt wissen wir, was mit Cara Dune passiert ist

Was wurde eigentlich aus Cara Dune? Staffel 3 von The Mandalorian fackelt nicht lange mit einer Erklärung. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

The Mandalorian ist mit Staffel 3 zurück, allerdings ohne Cara Dune. Disney und Lucasfilm feuerten die Schauspielerin Gina Carano im Jahr 2021 aufgrund ihrer Aussagen, ihre Rolle im Star Wars-Universum wurde seitdem nicht neu besetzt. Was damit aus ihrem Charakter wurde, war bislang nicht bekannt.

Diese Frage beantwortet jetzt aber The Mandalorian in Kapitel 17. Habt ihr die neueste Folge der Star Wars-Serie noch nicht gesehen, seid ab dieser Stelle vor leichten Spoilern gewarnt!

The Mandalorian verrät, was aus Cara Dune wurde

Im Auftakt der dritten Staffel verschlägt es Din Djarin (Pedro Pascal) mal wieder zurück auf den Planeten Nevarro. Dort sucht er seinen alten Bekannten Greef Karga (Carl Weathers) in der Hoffnung auf, den umprogrammierten Attentäterdroiden IG-11 reparieren zu können. Offensichtlich ist Mando auf dessen Hilfe angewiesen, um sich auf dem angeblich vergifteten Planeten Mandalore zurechtzufinden.

Dabei bietet Karga nach einer Auseinandersetzung mit Weltraum-Piraten Djarin die Stelle des Marshalls auf Nevarro an: Mando soll im Auftrag des (Hohen) Magistraten auf dem Planeten für Recht und Ordnung sorgen. Zuvor war Cara Dune dafür verantwortlich, sie hält sich dort aber nicht länger auf.

Karga zufolge wurde Dune nach der Verhaftung Moff Gideons (Giancarlo Esposito), die im Finale von Staffel 2 erfolgte, von der Neuen Republik für eine Spezialeinheit rekrutiert. Damit ist Cara Dune erstmal weg vom Fenster und Lucasfilm könnte sie theoretisch später in irgendeiner Form zurückbringen.

Ob Fans damit wirklich rechnen sollten, bleibt allerdings fraglich. Nachdem man sich 2021 aufgrund der problematischen Aussagen von Gina Carano getrennt hatte, war zumindest kurz darauf keine Neubesetzung der Rolle geplant. Das könnte sich natürlich im Laufe der Zeit ändern, vielleicht sehen wir Cara Dune aber auch nie wieder. Wollt ihr übrigens eure Erinnerung an vorangegangene Ereignisse von The Mandalorian auffrischen, dann hilft euch der offizielle Video-Recap weiter:

Das sagen die Verantwortlichen hinter The Mandalorian dazu: Übrigens hatten sich bereits vor dem Start von Staffel 3 Showrunner Dave Filoni und Regisseur Rick Famuyiwa gegenüber Deadline zu Cara Dune und ihrer weiteren Rolle im Star Wars-Universum geäußert.

Famuyiwa verriet, dass Cara Dune weiterhin ein Teil des Star Wars-Universums und von The Mandalorian bleibt, während sich die Serie selbst aber wieder vor allem auf ihre zwei Hauptfiguren konzentriert: Din Djarin und Grogu. Filoni selbst verkündete, dass es sich um ein riesiges Universum handelt, in dem nicht jeder Platz vor der Kamera findet.

Was haltet ihr von der Erklärung zu Cara Dunes Verbleib in The Mandalorian und dem Star Wars-Universum allgemein? Würdet ihr euch eine Rückkehr des Charakters mit einer anderen Darstellerin wünschen oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!