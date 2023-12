Gladiator 2: Auf die Rückkehr einer der wichtigsten Figuren des Originals müssen wir leider verzichten

Im ersten Teil traten Russell Crowes und Djimon Hounsous Charaktere noch gemeinsam in die Arena, das wird sich im zweiten Teil auf alle Fälle ändern. Bildquelle: Dreamworks LLC & Universal Pictures

Einer stand damals wiederholt an der Seite von Russell Crowes filmbestimmenden Maximus in dem Klassiker von Ridley Scott: Juba. Der von Djimon Hounsou gespielte Ex-Sklave wird in Gladiator 2 nicht vorkommen - auf alle Fälle nicht von ihm verkörpert.

Dies erzählte der beninisch-amerikanische Schauspieler in einem Podcast der Kollegen von brobible.com, gefragt nach seiner eventuellen Beteiligung an dem Filmprojekt.

Gladiator 2 soll am 21. November 2024 in die deutschen Kinos kommen.

Geänderte Pläne

Dabei sei es aber durchaus geplant gewesen, dass er in dem 25 Jahre später spielenden Sequel erneut in die Rolle schlüpft:

In der Art, wie es abgelaufen ist, war es purer Zufall. Ich sollte eigentlich dabei sein. Doch die Umstände verhinderten meine Teilnahme.

Was genau er mit diesen Umständen meint, ist derweil unklar. Eventuell verweist er damit indirekt auf den Streik der Schauspieler, der inzwischen beigelegt worden ist, nachdem er für monatelange Unterbrechungen in Hollywood gesorgt hatte.

Zudem hatten ja parallel die Drehbuchautoren die Arbeit aus Protest niedergelegt. Dies hat unzweifelhaft für einiges an Änderungen im Arbeitsleben der in Amerika tätigen Schauspieler gesorgt.

Mit Napoleon läuft aktuell ein weiterer Historienfilm von Ridley Scott in den Kinos:

2:27 Napoleon: Ridley Scotts Historien-Drama wird im neuen Trailer von Black Sabbath begleitet

Worum wird es gehen?

Genaue Details sind bisher - fast ein Jahr vor Kinostart - nicht bekannt. Die Handlung wird sich aber wohl um Lucius drehen, der im ersten Film als zwölfjähriger Neffe des Imperators Commodus zu sehen war. Ebenfalls mit dabei ist dessen Mutter Lucilla, die wieder von Connie Nielsen verkörpert wird. Der erwachsene Lucius wird von Paul Mescal (Aftersun) gespielt.

In weiteren Rollen werden Denzel Washington (The Equalizer), Pedro Pascal (The Last of Us) und Joseph Quinn (Stranger Things) zu sehen sein.

Was denkt ihr? Seid ihr traurig, dass Djimon Hounsou seine Rolle als Juba im zweiten Teil des legendären Sandalen-Epos nicht erneut übernehmen wird? Und was erwartet ihr euch überhaupt von der Fortsetzung? Ist diese nach eurer Meinung überhaupt notwendig oder eher überflüssig? Erzählt uns von euren Gedanken dazu, doch gerne in den Kommentaren!