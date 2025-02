God of War: Insider scheint die nächste Mythologie zu bestätigen, die Kratos aufmischen wird

9:30 God of War: Ragnarök - Kratos und Thor geben sich in der PC-Version volles Pfund aufs Maul

Nachdem wir letzten Sommer God of War: Ragnarök endlich für den PC bekommen haben, stellt sich so langsam die Frage, wie Kratos' Reise eigentlich weitergehen soll. Dass etwas in Arbeit ist, darüber wird schon länger gemunkelt. Ein Insider will jetzt aber Genaueres wissen und behauptet, dass Sony eine ganz bestimmte Personengruppe für den neuen Teil castet. Das nächste God of War wird vielleicht weniger frostig.

God of War in Ägypten?

Branchen-Insider Daniel Richtman, der sich normalerweise an Spekulationen rund um Film und Fernsehen beteiligt, hat über den Twitter/X-Account VISCERAL berichtet:

Sony besetzt Schauspieler aus dem Nahen Osten für ein unbekanntes AAA-Spiel, bei dem es sich wahrscheinlich um das nächste God of War handelt, das sich mit der ägyptischen Mythologie befasst.

Woher diese Information genau stammt, wird nicht weiter erläutert. Selbst, wenn Richtman mit seiner Besetzungs-Vermutung richtig liegt, heißt das außerdem nicht, dass seine Schlussfolgerungen daraus stimmen. Es könnte sich zum einen, um ein anderes Spiel oder ein anderes Setting handeln. Dennoch wäre Ägypten für das nächste God of War durchaus ein plausibler Schauplatz.

Denn bereits 2018 zogen die Santa Monica Studios, die hauptverantwortlich für die Reihe sind, das antike Ägypten als Setting für das damalige God of War in Betracht. Entschieden wurde sich aber am Ende doch für die nordische Mythologie, wie wir mittlerweile wissen.

Wir können zumindest davon ausgehen, dass bei den Santa Monica Studios nicht geschlafen wird, wie sich einigen LinkedIn-Profilen entnehmen lässt. So arbeitet Ross Housten beispielsweise aktuell als Level-Designer für einen »neuen, noch nicht angekündigten Titel«, nachdem er bereits an God of War: Ragnarök beteiligt war.

Zudem soll vor kurzem ein neues Multiplayer-Spiel aus dem Universum von God of War eingestampft worden sein. Das war allerdings nicht bei Santa Monica, sondern bei Bluepoint in Entwicklung. Mehr dazu erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.

Wie fändet ihr es, mit Kratos die Reihen von ägyptischen Göttern wie Amun-Ra, Osiris, Horus und Anubis aufzumischen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!