Für 2,50 Euro gibt's bei GOG gerade ein Stück kultige Gaming-Kindheit für Teenager der 90er

Ein Lächeln, das Eisberge zum Schmelzen bringt.

Nostalgie ist eine tückische Angelegenheit, denn die Leute verklären sich bekanntlich selbst den größten Murks - zum Beispiel die Mode der 2000er, die Vengaboys oder steinharte Kaugummis, die man für 20 Pfennig aus einem Dorfautomaten ziehen konnte, der alle 15 Jahre aufgefüllt wurde. Aber manchmal ist Nostalgie auch völlig berechtigt und das gilt für so ziemlich jeden Disney-Platformer der 90er!

Bestes Beispiel: Hercules! Da setzen wir kurz das Kunstkritiker-Monokel auf, denn Hercules gehört zu den Spätwerken der großen Disney-Ära, ein letzter großer Jubel auf 2D-Hüpfeinlagen, bevor der 3D-Platformer für Jahre zum vorherrschenden Trend avancierte. Und wisst ihr was? Dieses coole Spiel könnt ihr auch heute noch bequem zocken - auf Steam kostet es ohne Rabatt 5 Euro, auf GOG ist der Spaß aktuell um die Hälfte reduziert. Also auf 2,50 Euro.

Dabei ist Hercules so ziemlich genau das, was ihr erwarten würdet: Eine Lizenzumsetzung von Disney's Herucles, das 1997 Hype um den gleichnamigen Kinofilm nutzen wollte, um hungrigen 90er-Kids nach dem Abspann was zum Zocken an die Hand zu geben. Und das Ergebnis kann sich heute noch sehen lassen:

Hier ein paar schnelle Fakten:

In Hercules springt und kloppt ihr euch aus 2D-Sicht durch zehn abwechslungsreiche Level.

Das Spiel experimentiert sehr schön mit 2D und 3D. Die Levelhintergründe sind in 3D modelliert, sodass ihr auch mal in den Hintergrund rennt, alle Charaktere sind aber händisch animierte 2D-Sprites.

rennt, alle Charaktere sind aber händisch animierte 2D-Sprites. Vor allem die Bosskämpfe gegen die Hydra und Medusa bleiben in Erinnerung.

Das Spiel fängt mit seinem tollen Sound, der Musik, der Optik ziemlich perfekt den Stil der Filmvorlage ein.

Hercules ist beileibe kein perfektes Spiel, ganz im Gegenteil: In vielerlei Hinsicht ist der Göttersohn in erster Linie Produkt seiner Zeit. Ein launiges Lizenzspiel ohne viele Ecken und Kanten, das niemals Hüpf-Meister Mario die Stirn bieten könnte, aber sich eben sehr launig durchspielen lässt. Und weit weniger frustriert als bockschwere Brocken wie König der Löwen:

Wisst ihr, was jetzt noch fehlt? Das Tarzan-Spiel. Das war mal ein guter Platformer, komplett in 3D mit Baumstammsurfen und Früchteweitwurf und so vielen coolen Ideen. Falls ihr mal wieder Bock auf eine Retro-Tour habt oder ein gutes Spiel für eure Kids sucht, dann sind diese Disney-Titel auf jeden Fall einen Blick wert. Hach, wir vermissen die 90er. Ihr auch?