Nur noch bis morgen: GOG.com schenkt euch drei Rollenspiel-Klassiker

Ein Stück Rollenspiel-Geschichte bekommt ihr bei GOG gerade geschenkt - alle drei Teile von Eye of the Beholder könnt ihr bis zum 19. Juni um 19 Uhr gratis downloaden und abtauchen in die Zeit, als VGA-Pixeloptik noch kein Retro-Gimmick, sondern eine echte Grafik-Revolution war.

Die Rollenspiele basierend auf dem Regelwerk von Advanced Dungeons & Dragons wurden in den 90ern von Westwood entwickelt - die nur kurze Zeit später mit Dune 2 die klassische Echtzeitstrategie erfinden würden. Wir klären, was die »Eye of the Beholder«-Trilogie so besonders macht und wie ihr euch das Geschenk bei GOG schnappen könnt.

Warum jeder Rollenspieler Eye of the Beholder kennen sollte

Ein Fantasy-Dungeon, Kämpfe in Echtzeit und Party-Mitglieder, die sich euch anschließen oder euch im Laufe der Handlung auch wieder verlassen - heute Rollenspiel-Standard, damals schwer angesagt und quasi brandneu. Oder zumindest fast, denn Eye of the Beholder von 1991 war im Grunde eine grafisch beeindruckende Kopie von Dungeon Master.

In Sachen Optik setzte Eye of the Beholder damals neue Maßstäbe, mit seiner 256-Farben-VGA-Grafik und großartig animierten Skeletten und anderem Gesocks. Für ein bisschen Nostalgie-Faktor, werft einen Blick in das Intro des ersten Teils von 1991:

Klar, heute kann man alle drei Teile von 1991 bis 1993 nur noch zocken, wenn man Lust auf die volle Portion Retro hat - aber dann ist Eye of the Beholder auch eine fantastische Wahl, denn die unvergleichliche Atmosphäre hat Teil 1 sogar einen Platz in unserer Liste der 100 besten PC-Rollenspiele aller Zeiten und eine Lobrede unseres Chefredakteurs Heiko Klinge verschafft:

Wie schnappt ihr euch die kostenlose Trilogie?

Ganz einfach: Auf der Aktionsseite von GOG auf den Button »Go to giveaway« klicken und die Rollenspiel-Trilogie gratis in eurer Bibliothek downloaden. Das Angebot gilt noch bis morgen, den 19. Juni um 19 Uhr. Enthalten sind Eye of the Beholder, Eye of the Beholder 2: The Legend of Darkmoon und Eye of the Beholder 3: Assault on Myth Drannor.

