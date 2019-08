"Back to School"-Sale auf GOG gestartet, hier findet ihr alle Infos

Auf GOG.com hat der Back-to-School-Sale begonnen. Mehr als 250 Spiele sind im Angebot, die Genres sind bunt gemischt. Wir fassen in diesem Artikel die wichtigsten Infos zum Sale zusammen.

Wann geht es los? Der Back-to-School-Sale hat am 30. August um 15 Uhr begonnen und endet am 6. September um 23:59 Uhr. In dieser Zeit sind über 250 Spiele im Preis reduziert.

Wie hoch sind die Rabatte? Der Preisnachlass schwankt von Spiel zu Spiel. Maximal reduziert GOG seine Titel um 90 Prozent, manche Spiele sind dagegen nur zehn Prozent günstiger.

Gibt es ein Minispiel oder Mengenrabatt? Nein. Es sind lediglich die einzelnen Spiele im Preis reduziert. Das Motto Back to School hat keine weiteren Auswirkungen.

Wechseln die Angebote? Ja, jeden Tag kommen neue Angebote hinzu. Außerdem wechselt GOG.com am Montag, den 2. September, um 15 Uhr die Angebote der Woche.

Die besten Angebote & Geheimtipps im GOG-Sale

Damit ihr im Spielemeer nicht ertrinkt, fassen wir hier einige Angebote und Geheimtipps für euch zusammen. Für einen besseren Überblick vergleichen wir die Preise auch mit denen anderer Online-Shops und Anbieter.