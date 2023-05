Gollum: Riesiger Leak zeigt gesamtes Spiel, und es sieht nicht gut für den Titel aus

Gollum macht in einem großen Leak keinen guten Eindruck auf viele Spielerinnen und Spieler.

Am 25. Mai erscheint Der Herr der Ringe: Gollum, ein Action-Adventure, in dem ihr in die bleiche Haut der bemitleidenswerten Kreatur schlüpft und euch durch verschiedene Regionen von Mittelerde schleicht. Schon wegen seiner angestaubt wirkenden Grafik und den dafür heftigen Systemanforderungen sorgte der Titel für Verwunderung.

Nun wurde aber kurz vor Release das gesamte Spiel als YouTube-Video gelakt. Und die meisten Spielerinnen und Spieler lassen kein gutes Haar an Gollum.

Ein garantierter Flop

Zwar wurde das Video inzwischen entfernt - wie oft es angesehen wurde, kann daher nicht mehr nachvollzogen werden - doch auf Reddit entstand eine umfangreiche Diskussion mit hunderten Kommentaren rund um das Spiel. Der allgemeine Konsens ist dabei anscheinend: Gollum sieht ziemlich schlecht aus. Und damit ist nicht nur der Hauptcharakter, sondern das ganze Spiel gemeint.

Kritisiert wird unter anderem die altbackene Grafik und das wenig innovative Gameplay, insgesamt wettet man darauf, dass Gollum ein Misserfolg sein wird. So ist sich etwa vlexp sicher, dass der Titel bald schon stark rabattiert zu haben ist:

(Das kostet) 10 Dollar an Weihnachten, da bin ich mir sicher.

BGunn_1996 sieht in Gollum immerhin ein interessantes Konzept, das aber nicht gut umgesetzt wurde:

Um fair zu sein, ich kann mir vorstellen, wie jemand Hellblade, Styx oder Plague Tale spielt, und sich ein Konzept für ein großartiges Spiel ausdenkt, das sich auf Smeagol/Gollum fokussiert. Aber das ist es einfach nicht.

Dagegen kann EtheusRook auch der Idee hinter dem Spiel rein gar nichts abgewinnen:

Es scheint einfach eine grundsätzlich unattraktive Idee für ein Spiel zu sein. Wie eine Grima Schlangenzunge Dating Sim oder ein Jar Jar Binks RPG (ein JarJaRPG). Niemand will so etwas.

YeOldeBlitz kritisiert konkret Gameplay und Grafik:

Das Gameplay in fast dem gesamten Walkthrough ist ein generischer Action-Adventure-Parkur aus der 3rd-Person-Ansicht, ohne irgendeine Art von Innovation. Dass es außerdem mit einer Grafik wie auf der Xbox 360 gemischt ist, macht das Spiel zu einem garantierten Flop.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von der Grafik des Gollum-Spiels verschaffen wollt, könnt ihr den neuesten Trailer ansehen. Wie gut oder schlecht das Action-Adventure wirklich wird, sehen wir dann wohl erst zum morgigen Release.

Was haltet ihr bisher von Der Herr der Ringe: Gollum? Glaubt ihr, dass aus dem Action-Adventure trotz aller Kritik ein gutes und interessantes Story-Spiel werden kann? Oder habt ihr inzwischen alle Hoffnungen für den Titel aufgegeben? Was müsste das Schleichspiel für euch auf jeden Fall leisten, um im Warenkorb zu landen? Schreibt es gerne in die Kommentare!