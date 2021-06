Gothic 2 Gold bei GameStar Plus: Rollenspielklassiker aus Deutschland

Eine packende und abwechslungsreiche Geschichte: Nachdem die Welt in Gothic 1 gerettet wurde, steht schon die nächste Apokalypse vor der Tür. Dieses Mal bedrohen fiese Paladine und untote Drachen das märchenhafte Reich der späteren Risen- und Elex-Entwickler. Die Spielwelt steckt voller vollvertonter Abenteuer. Ihr könnt verschiedene Berufe ausüben und euch den unterschiedlichen Fraktionen anschließen. Spielerische Freiheit zeichnet Gothic 2 aus, das im GameStar Test seinerzeit gute 86 Punkte abstauben konnte.

Fordernde Kämpfe: Während ihr viele Aufträge gewaltfrei lösen könnt, kommt ihr natürlich in den meisten Fällen nicht darum herum, Metall und Magie zu nutzen. Ein Glück, dass die Kämpfe sich angenehm knackig und dennoch taktisch fordernd spielen. Mit Schwertern geht ihr in den Nahkampf, aus der Ferne helfen Zaubersprüche. In Gothic 2 steht es euch weitgehend frei, in welche Richtung ihr euren Charakter entwickeln und aufleveln möchtet.

Noch mehr Spaß in der Nacht des Raben

Ein Add-on, das den Namen verdient: Die Nacht des Raben heißt das große Gothic 2 Add-on, welches der Gold Edition natürlich beiliegt. Ihr bekommt eine ganz neue Geschichte, neue Talente und Fraktionen. Hinzugefügten Gegnern rückt ihr mit neuen Waffen auf die Pelle und und und. Die Nacht des Raben zeigt, wie ein Add-On aussehen sollte und räumte im GameStar Test starke 88 Punkte ab.

Neue "Neue Welt": Der heimliche Star der Erweiterung ist der neue Map-Bereich das verfluchte Tal. Das verfluchte Tal umfasst etwa ein Drittel der Größe der Hauptmap und bietet allerlei interessante Orte, NPCs und Aufgaben. Das Bundle aus Hauptspiel und Add-On sollte euch viele Stunden beschäftigen und bestens unterhalten!

Mehr zu Piranha Bytes

Gothic erfreut sich großer Beliebtheit in der deutschen Rollenspieler-Community, entsprechend haben wir in den vergangenen Jahren viele Beiträge zum Spiel und den Entwicklern veröffentlicht. Einige wenige dieser Beiträge wollen wir euch direkt hier vorstellen. Der Fünfteilige Report zu Piranha Bytes und die Mod »Legends of Ahssûn« wollen wir euch besonders empfehlen.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31.07. abholen und diesen bis einschließlich 03. Juli für Gothic 2 Gold bei Gamesplanet einlösen.

Hinweis: Gothic 2 Gold ist mittlerweile ein einige Jahre alt, so könnt ihr das Spiel auf aktuellen Systemen spielen