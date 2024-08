Schlemmen wie im Minental: Das offizielle Gothic-Kochbuch erscheint noch diesen Monat

Die Rezepte von Snaf dem Koch aus dem ersten Gothic-Teil könnt ihr nun nachkochen.

Gothic-Veteranen werden ihn kennen, den Koch Snaf. Der bekocht die Buddler im ersten Teil der Serie. Bringt ihr ihm Pilze, dann versorgt er euch mit Fleischwanzenragout – so viel ihr wollt. Vorzüglich!

Wie dieses ominöse Ragout allerdings zubereitet wird, war ein Geheimnis – bis jetzt. Denn am 20. August erscheint das offizielle Gothic-Kochbuch, das den bislang auf das virtuelle Minental beschränkte kulinarischen Genuss am heimischen Herd erlebbar macht.

60 Rezepte aus der Gothic-Welt

Geschrieben wurde das Buch von Tom Grimm, der in der jüngeren Vergangenheit bereits einige Kochbücher zu bekannten Spielen, Büchern oder Serien verfasst hat. Darunter fallen unter anderem ein Harry-Potter-Backbuch oder Kochbücher zu House of the Dragon, Tribute von Panem oder Squid Game.

Grimm hat insgesamt 60 Gerichte aus der Gothic-Reihe zusammengetragen. Dabei reicht die Spanne von »Klassikern« wie dem Fleischwanzenragout, Stollengrollen oder Stewaker Schmortopf und eingelegtem Feuerkraut bis hin zu neuen Kreationen wie der Trollsülze oder dem Blutfliegensüppchen.

Darüber hinaus dürften auch Rezepte zu weiteren Suppen oder Eintöpfen in dem Buch enthalten sein. Immerhin gibt es in den Spielen noch eine Fisch- oder eine Wurzelsuppe. Zudem könnt ihr in der Spielwelt eine ganze Reihe an Zutaten, etwa Käse, Äpfel oder Muscheln finden.

1:32:14 Eine Legende stirbt: Die Gothic-Macher vor dem Aus

Autoplay

Ob die in dem Buch wiederzufinden sind, wissen wir ab dem 20. August 2024. Dann kommt das Buch zum Preis von 33 Euro in den Handel. Vorbestellbar ist es schon jetzt beim Versandhändler Amazon. Alternativ gibt es bei Publisher THQ eine limitierte Sonderausgabe des Buches - zum doppelten Preis.

Während die Marke Gothic weiterlebt, wurden die Schöpfer der Reihe kürzlich dichtgemacht. Nach 26 Jahren wurde das deutsche Traditionsstudio Piranha Bytes vom schwedischen Besitzer Embracer geschlossen. Zum Schicksal des Studios empfehlen wir euch unseren GameStar-Talk, den wir oben eingebunden haben.

Die Veröffentlichung des Kochbuchs dürfte kein Zufall sein. Das Buch soll vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes Appetit auf mehr machen. Immerhin ist derzeit ein Remake des ersten Gothic-Teils beim spanischen Studio Alkimia Interactive in Arbeit. Die Neuauflage soll für PC, Playstation5 und die Xbox Series S/X erscheinen. Ein konkretes Releasedatum gibt es dazu aber bislang nicht.

Jetzt seid ihr gefragt: Holt ihr euch das offizielle Gothic-Kochbuch oder ist euch das Fleischwanzenragout doch ein wenig suspekt? Schreibt's in die Kommentare!