Ein neues Kochbuch zu Gothic zeigt endlich, wie Fleischwanzenragout richtig geht

Mit dem Gothic-Kochbuch speist ihr wie ein namenloser Held.

Plant ihr derzeit ein Festmahl für Freunde und Familie? Dann wird es euch freuen zu hören, dass ihr eure Liebsten bald wie im Minental verköstigen könnt! Zumindest die Auswahl an Köstlichkeiten dürft ihr mithilfe des neuen Kochbuches zu Gothic ganz und gar an der Spielwelt des Rollenspiels ausrichten.

Ob ihr Freunden und Verwandten ihre Suppe dann auch ganz stilsicher aus einem riesigen Eisengusstopf mit Kelle serviert und damit Schlägereien auslöst, ist komplett euch überlassen.

Das neue Kochbuch wurde erst kürzlich in der Programmvorschau des Verlegers Panini enthüllt und kann auf Amazon bereits vorbestellt werden. Kosten wird das ganze 33 Euro und erscheint am 19. März 2024.

Wie so eine Essensausgabe im Alten Lager normalerweise abläuft, zeigt der Cinematic Trailer zum Gothic Remake, das 2024 erscheinen soll:

2:26 Gothic Remake: Der 2023er Trailer zeigt das Alte Lager, wie ihr es noch nie gesehen habt

Was steckt alles in dem Kochbuch?

Über die genauen Inhalte des Kochbuchs ist bisher noch nichts bekannt. Insgesamt soll es 160 Seiten aufweisen und dabei allerlei Spezialitäten des begabten Koches Snaf präsentieren, der sich damit brüstet, aus allem, was gerade so da ist, ein kulinarisches Wunderwerk zu zaubern.

Snaf kennt ihr sicherlich noch, falls ihr dem guten Mann im ersten Gothic begegnet seid, wo er als Koch für die Buddler arbeitet und euch im Austausch für Pilze mit Fleischwanzenragout versorgt. Zumindest diese Köstlichkeit erwarten wir also auf jeden Fall in dem neuen Kochbuch!

Bei dem Kochbuch soll es sich um die persönlichen Empfehlungen des Alten-Lager-Koches Snaf handeln.

Ansonsten rechnen wir mit einer bunt zusammengewürfelten Auswahl an Suppen oder Eintöpfen. Beispielsweise existiert in den Spielen auch noch Minecrawler-, Fisch- und Wurzelsuppe. Außerdem lassen sich in der Welt zahlreiche Zutaten entdecken, darunter Äpfel, Muscheln, Käse oder Weintrauben.

Auch Alkohol spielt in der Welt von Gothic eine große Roll. Wir rechnen aber erstmal nicht damit, dass euch das Kochbuch beibringt, wie ihr Nordmarer Nebelgeist brennt.

Von wem kommt das Kochbuch?

Laut der Fan-Seite World of Gothic handelt es sich bei dem Kochbuch durchaus um ein offizielles Projekt. Wahrscheinlich auch, um die Leute im wahrsten Sinne auf den Geschmack für das kommende Remake zu bringen, wo Essen und Rezepte nochmal deutlich umfangreicher dargestellt werden als im Original.

Geschrieben wird das Buch von Tomm Grimm, der bereits viele nerdige Kochbücher verantwortet hat. Darunter Kochbücher für Animal Crossing, Super Mario, James Bond, Minecraft oder House of the Dragon.