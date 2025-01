Es gibt jetzt ein Gothic-Portemonnaie, aber die größte Frage bleibt offen: Passen da Erzbrocken rein?

Über den Gothic-Geldbeutel dürfte Diego nur müde lächeln, schließlich passen offensichtlich keine Erzbrocken rein.

Falls ihr wie ich zu den kuriosen Dinosauriern gehört, die noch klassische Geldbeutel mit Münzfächern und jeder Menge Platz für Karten und Fotos eurer Oma bieten: THQ Nordic befeuert gerade den Marketing-Zug rund um das Gothic Remake, das irgendwann 2025 erscheint – und im Zuge dessen gibt's ein brandneues Portemonnaie im Gothic-Design!

THQ Nordic hat den Geldbeutel jüngst via X (vormals Twitter) angekündigt. Die Brieftasche ist aus Kunstleder gefertigt, in gefaltetem Zustand 12x10 cm groß und bietet ein Münzfach, zwei Fächer für Geldscheine, acht Karten-Slots und ein Fensterfach, damit euch Leute beim Mittagessen auf euer Personalausweisfoto aus der Unizeit ansprechen. Das wichtigste Merkmal für Gothic-Fans dürften die eingeprägte Schläfermaske auf der Vorderseite sowie das Gothic-Logo im Inneren sein. Hier ein paar Bilder aus dem offiziellen Store:

Die Brieftasche kostet beim Hersteller selbst rund 15 Euro mit einer Lieferzeit von 1 - 3 Tagen. Könnte als Geschenk für einen Fan in eurem Bekanntenkreis (oder euch selbst) eine schöne Idee sein – wir haben das Portemonnaie aber noch nicht selbst im Einsatz getestet, können also bis dato nicht bewerten, wie gut sich die Verarbeitung letztlich in der Praxis schlägt.

Die wichtigste Frage bleibt aber in der Produktbeschreibung ungeklärt: Passen in den Geldbeutel auch Erzbrocken rein, also das einzig wahre Zahlungsmittel im Minental? Falls nein, dann könnt ihr damit Diego und Co. ohnehin nicht bezahlen.

Falls ihr generell auf der Suche nach Geschenkideen im Gothic-Kosmos seid: THQ Nordic bietet aktuell außerdem ein sogenanntes Schläfer Bundle an für 25 Euro (um 40 Prozent runtergesetzt von 42 Euro). Im Bundle bekommt ihr ein paar Gothic-Socken, eine Gürtelschnalle und einen Schlüsselanhänger im Design der Schläfermaske. Gerade die Gürtelschnalle dürfte euch auf vielen Partys zur coolsten Sau diesseits des Sumpflagers machen.

Für satte 200 Euro stecken in der Collector's Edition zum Gothic Remake zudem ein Leder-Notizbuch, ein Leder-Armband sowie eine Schläfer-Wandmaske. Müsst ihr natürlich selbst überlegen, ob es euch den dicken Preis wert ist oder ob ihr die Kohle lieber in echte Erzbrocken investiert.