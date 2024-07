Gothic: Neue Tagesabläufe, Klettern, mehr Teleport - zum Remake gibt es jetzt viele neue Infos

Besser als Erzklumpen: Neue Infos zum Gothic Remake sind da.

Guten Morgen, ihr Buddler! Es gibt neue Informationen zum Gothic Remake, also packt eure Spitzhacken aus und hämmert bisschen Erz, während wir euch die wichtigsten Infos erzählen. Die stammen aus einem neuen Podcast der Entwickler, den ihr euch in voller Länge entweder bei YouTube oder Spotify anhören könnt.

Obwohl sich das Remake bei Story und Welt ganz nah an seine Vorlage von 2001 halten will, wird sich doch einiges bei Technik und Gameplay ändern. Zum Beispiel kann der namenlose Held richtig klettern, statt sich nur ungelenk an Vorsprüngen hochzuziehen.

Die wichtigsten Infos aus dem Podcast

Wetter und Tagesabläufe: Die Nichtspielerfiguren reagieren im Remake dynamisch auf das Wetter. Bei Regen suchen sie sich also einen Unterstand oder gehen nach Hause.

Klettern: Damit ist nicht nur gemeint, dass diesmal (hoffentlich) alle Leitern funktionieren. In den Bergen der Minenkolonie soll es auch möglich sein, an Steinwänden hochzuklettern.

Die Berge sollen nicht nur besser aussehen, sondern auch erklimmbar sein.

Mehr Teleport-Orte: Was für ein wunderschönes Wort. Mindestens ein neues Ziel der Schnellreise-Runen gibt es im Remake in der Alten Mine, ihr müsst also nicht jedes Mal den langen Laufweg auf euch nehmen. Offenbar gibt es noch mehr neue Punkte.

Unreal Engine 5 Lumen: Die Beleuchtung soll dank Lumen-Technologie realistisch und dramatisch gleichzeitig ausfallen. In Minenschächten ist es ohne Fackeln wirklich zappenduster.

Mehr als fünf Gesichter: Damit nicht jeder dritte NPC mit der gleichen Visage herumläuft, wurden die Gesichtszüge für alle Figuren individualisiert. Die wichtigsten Charaktere wurden von Hand gefertigt. Dass auch die Rüstungen sich in Details voneinander unterscheiden, war ja schon bekannt. So sollen die »tausenden NPCS« (laut Podcast) alle unterschiedlich aussehen.

12:01 Gothic Remake: So will das Rollenspiel neu und alt vereinen

Wann kommt endlich neues Gameplay?

Aktuell sei der Plan, beim Showcase von THQ Nordic im August 2024 neue Spielszenen aus dem Gothic Remake zu zeigen. Die Show findet im Rahmen der gamescom statt und wir werden euch natürlich sofort erzählen, wenn das neue Gameplay aufschlägt. Zeit wird's, findet Redakteur Peter Bathge:

Ein Release-Datum für das Remake des ersten Gothic ist immer noch nicht bekannt. Der Zeitraum ist aber immerhin schon eingegrenzt: Das Rollenspiel soll vor dem 1. April 2025 erscheinen. Allzu lang ist es also nicht mehr hin, wenn auf den letzten Metern nichts mehr schief geht. Hoffentlich lauert den Entwicklern kein Schattenläufer auf!