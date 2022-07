Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die 2 neuen kostenlosen Spiele?

Das Sommerloch lässt nicht locker – neue Spiele sind nur rar gesät. Dafür könnt ihr euch diese Woche zwei Spiele kostenfrei holen, die ihr bestimmt nicht auf dem Schirm hattet. Und wenn doch, umso besser!

Hier die wichtigsten Eckdaten zu den zwei Gratis-Spielen der Woche:

Wonder Boy: The Dragons Trap entführt euch in eine schnuckelige Fantasywelt, wo ihr nach einem magischen Artefakt sucht, um einen Fluch zu brechen. Der Side-Scroller erschien bereits als Wonder Boy 3 im Jahr 1989. Jetzt könnt ihr das Spiel mit neuen, handgezeichneten Animationen bestaunen.

Das Angebot gilt bis zum 21. Juli um 16:59 Uhr, danach folgen die nächsten Gratis-Spiele. Wenn ihr mehr zu den Spielen wissen wollt, findet ihr tiefer im Text eine ausführlichere Beschreibung. Wollt ihr euch aber lieber direkt eines oder beide Gratis-Spiele schnappen, dann folgt diesem Link:

Das erwartet euch bei Wonder Boy: The Dragons Trap

Was könnte es Schlimmeres geben? Ihr wurdet von einem Drachen verflucht, fortan als Mischwesen - halb Mensch, halb Echse - zu verweilen. Da aber niemand gerne schuppige Haut hat, begebt ihr euch natürlich auf den Weg, das magische Salamanderkreuz zu finden. Nur dieses magische Artefakt kann euch aus eurer misslichen Lage befreien.

Als namensgebender Wonder Boy - oder im Remake nun auch als Wonder Girl - bekämpft ihr also in diesem Platformer alle möglichen fantastische Wesen, die sich euch in den Weg stellen. Für die Neuauflage gibt es nun neue handgezeichnete Umgebungen und die Musik wurde von einem Orchester eingespielt. Falls ihr aber die 8-Bit-Version aus dem Jahr 1989 bevorzugt, könnt ihr auch jederzeit in den klassischen Stil wechseln. Die Spieler auf Steam sind auf jeden Fall überzeugt: 88 Prozent positive Reviews können das belegen.

Für wen eignet sich Wonder Boy?

Wonder Boy: The Dragons Trap kann neben allen 8-Bit-Nostalgikern auch für diejenigen interessant sein, die sich schon lange nach einem schicken Sidescroller sehnen oder einfach die handgezeichneten Umgebungen und schicken Animationen genießen wollen. Da es drei verschiedene Schwierigkeitsgrade enthalten sind, sollte da auch niemand auf Probleme stoßen.

Was hinter Idle Champions of the Forgotten Realms steckt

Dungeons & Dragons bietet so viele Möglichkeiten und interessante Schauplätze für tolle Spiele. Idle Champions bedient sich bei letzterem besonders ausschweifend. Egal ob in Neverwinter, Baldur's Gate oder Waterdeep – ihr kommt überall mal vorbei. Mit bekannten D&D-Helden bekämpft ihr eure Gegner, indem ihr die Champions strategisch formatiert und deren Fähigkeiten intelligent einsetzt.

Idle Champions ist aber auch ohne Epics Gratis-Aktion kostenlos spielbar. Was das Angebot aber zusätzlich beinhaltet, ist folgender Zungenbrecher: Baeloth's Gladiators of the Black Pits Pack. Darin sind neben einigen Goldtruhen auch fünf neue Champions, ein Skin, ein Vertrauter und zwei Buff-Tränke enthalten. Insgesamt kostet das Pack normalerweise 100 US-Dollar.

Wer sollte Idle Champions eine Chance geben?

Idle Champions of the Forgotten Realms ist für Dungeons & Dragons Fans auf jeden Fall einen Blick wert. Mit bekannten Orten und Figuren werden Lore-Kenner sicherlich ihren Spaß haben. Für alle anderen ist das Formationsspiel vielleicht etwas nischig, kann aber für Taktik-Liebhaber mit dem Formations-Gameplay auch interessant sein.

Werdet ihr Wonder Boy oder Idle Champions eine Chance geben oder wartet ihr lieber auf Epics nächste Gratis-Aktion? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!